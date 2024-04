Stihl irá diversificar portfólio de produtos em São Leopoldo

De Waiblingen, Alemanha



Já consolidada como uma das empresas que mais investiu no Rio Grande do Sul nos últimos anos, a Stihl agora quer aumentar a lista de itens que comercializará através da sua unidade em São Leopoldo. O presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, detalha que, em um primeiro momento, serão trazidos do exterior alguns produtos para atender ao mercado brasileiro e posteriormente a ideia é fabricar esses itens no País.

• LEIA MAIS: Alemanha será palco de conversa sobre ICMS entre governo estadual e Fiergs

A partir desse ano, por exemplo, a meta é ofertar no Brasil geradores elétricos para o segmento residencial. Também fazem parte dos artigos que serão diversificados lava-jatos, motobombas, motocultivadores, mais itens com bateria, entre outros. A empresa já produz no Estado máquinas com motores à combustão como motosserras, roçadeiras, pulverizadores e sopradores.

O presidente da Stihl Brasil foi um dos executivos do grupo que receberam o governador Eduardo Leite e a missão gaúcha que visitou nesta quinta-feira (18) a fábrica da companhia, em Waiblingen, na Alemanha.

Nos últimos cinco anos, foram aprovados investimentos da Stihl no Rio Grande do Sul na ordem de R$ 1,3 bilhão. Guenther adianta que a intenção é aportar ainda mais no Estado, no entanto, atualmente, a economia mundial está desacelerada, principalmente devido aos conflitos bélicos que estão ocorrendo. "Vamos esperar um pouco reestabelecer (a economia) e voltaremos a investir", afirma o executivo.

Um dos investimentos que será feito pela empresa globalmente nos próximos anos e englobará a operação da unidade em São Leopoldo é no aprimoramento do sistema tecnológico da companhia, que passará do SAP R/3 para o SAP S/4HANA.

Guenther prefere não revelar a estimativa de aporte nessa ação, contudo adianta que será "alto". No evento em Waiblingen, o chairman do Conselho Fiscal do Grupo Stihl, Nikolas Stihl, enfatizou que a operação no Rio Grande do Sul é muito importante para os negócios da companhia. Ele também reiterou a intenção de continuar investindo no Brasil e salientou a solidez financeira da operação da Stihl.

Já o chairman do conselho executivo da Stihl, Michael Traub, questionou Leite sobre como estava o andamento da reforma tributária brasileira. O governador respondeu que a matéria tem avançado no Congresso Nacional e que, apesar de não esperar que seja instituída uma "reforma dos sonhos", devido às muitas interferências que um projeto dessa natureza acaba sofrendo, ele acredita que será algo que irá melhorar e simplificar a tribulação no Brasil. Traub retrucou que ficava feliz ao ouvir essa informação.

Quanto às atividades da companhia em São Leopoldo, Leite agradeceu a confiança da Stihl no Estado e reiterou a intenção do governo de melhorar o ambiente de negócios no Rio Grande do Sul. "Estamos felizes com os investimentos feitos até aqui, mas desejamos ainda mais", frisa o governador. Traub deve visitar o Rio Grande do Sul em agosto e ficou encaminhado um novo encontro dele com Leite, no Palácio Piratini.

Além da visita à Stihl, integrantes da missão gaúcha na Europa tiveram uma reunião com autoridades do estado alemão de Rheinland-Pfalz. Um dos participantes desse encontro foi o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Guazzelli Peruchin, que está atuando no gerenciamento das atividades de comemoração do bicentenário da imigração germânica ao Estado. "É importante que, além dos festejos, tenhamos uma interlocução que possa trazer para o governo do Rio Grande do Sul, para o povo gaúcho, mais capacitação tecnológica e desenvolver novas oportunidade", conclui Peruchin.