Hannover 2023 marca volta dos chineses a feiras internacionais

A segunda edição da Feira de Hannover no pós-pandemia tem uma novidade em relação ao ano passado. A presença maciça de chineses. O recente fim das restrições a viagens internacionais no gigante asiático – que teve uma nova onda de Covid, entre o fim de 2022 e o início de 2023 Guilherme Kolling, de Hannover (Alemanha)A segunda edição da Feira de Hannover no pós-pandemia tem uma novidade em relação ao ano passado. A presença maciça de chineses. O recente fim das restrições a viagens internacionais no gigante asiático – que teve uma– permitiu a participação no evento na Alemanha.

O retorno depois de quatro anos não é tímido, muito menos gradual. Os chineses vieram com força, ocupando nada menos do que 1.020 estandes na Feira de Hannover neste ano. Isso representa cerca de um quarto do total, pouco mais de 4 mil expositores em 17 pavilhões. Mais do que uma volta a Hannover, a presença dos chineses marca também o retorno do país a grandes feiras internacionais –em janeiro de 2023, e nano ano passado a China esteve ausente.O retorno depois de quatro anos não é tímido, muito menos gradual. Os, ocupando nada menos do queneste ano. Isso representa cerca de um quarto do total, pouco mais de 4 mil expositores em 17 pavilhões.

A discrição acontece apenas na localização e no formato. Quase todas as empresas chinesas ocupam pequenos boxes em corredores secundários. São raros os estandes chineses maiores, especialmente nos corredores centrais.



Assim, mesmo com esse volume superlativo de participantes, em termos de metros quadrados, a participação chinesa é um pouco menor, parecendo diluída – quem se destaca em megaespaços são as empresas multinacionais alemãs, como Siemes, SAP, Festo, Bosch e Beckhoff, além das gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, casos de Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft.

Empresas alemãs, como a Festo, ocupem megaespaços na Feira de Hannover (Foto: Guilherme Kolling/Especial/JC)

Entre as empresas, além da Alemanha, que naturalmente lidera a participação em Hannover, também se destacam italianos, holandeses e a Indonésia, por ser o país parceiro neste ano. O Brasil tem dois estandes privados, com a gaúcha Novus, de Canoas Alguns estandes institucionais de países também têm grandes dimensões – o do Brasil, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), é oEntre as empresas, além da Alemanha, que naturalmente lidera a participação em Hannover, também se destacam italianos, holandeses e a Indonésia, por ser o país parceiro neste ano. O Brasil tem dois estandes privados, com, e a Presys Instrumentos e Sistemas, de São Paulo.

