Comitiva gaúcha busca inovações na Sial 2022

Uma comitiva gaúcha saiu nesta quinta-feira de Porto Alegre rumo à Sial 2022, uma das maiores feiras de inovação e tendência em alimentação do mundo. A Sial começa no sábado em Paris, na França, com programação até quarta-feira da próxima semana.

Pelo menos 40 pessoas, de diversas empresas do setor de alimentos, entre produção e varejo (como restaurantes, confeitarias e outros tipos de serviços de gastronomia), fazem parte do grupo. Também fazem parte da missão a Fiergs, o Sebrae-RS e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os donos da Massas Famigliare, Lucas Gehlen e Gilmar Leidens, vão pela primeira vez ao evento e estão na expectativa para interagir com novidades no setor e também para conhecer soluções que atendam a necessidades do negócio.

"Vamos com a mente aberta para ver e ouvir sobre diversos temas e ver tendências que se encaixam no nosso negócio", diz Gehlen. Leidens cita que produtos na área de molhos e outros ingredientes estão no radar.

A Famigliare tem sede em Osório, no Litoral Norte gaúcho. A empresa foi criada há 13 anos e atua com produtos frescos. Cerca de 25% do mercado fica no Litoral e o restante em diversos pontos de varejo do Estado e de Santa Catarina.

Em 2022, a empresa, que tem 50 funcionários, espera faturar R$ 10 milhões, diz Gehlen. Segundo ele, investimentos em aumento na capacidade de produção e novas perspectivas de mercado alicerçam a projeção. Em 2021, a receita ficou em R$ 4,7 milhões.

Roger Klafke, especialista em alimentação e bebidas, que coordena o grupo de empresas do Sebrae-RS na missão, diz que há muita ansiedade e expecativa dos participantes sobre o que a feira vai mostrar. Klafke lembra que muitos estão indo pela primeira vez à Sial ou voltando à feiras após dois anos de pandemia. A última edição foi em 2018.

"Com a aceleração e o maior impacto da pandemia, há necessidade de informações nas palestras e produtos com mais inovação e o que as empresas na Europa e em outras regiões estão fazendo. Além de olhar para ingredientes, linhas de produtos e estratégias de comunicação com os consumidores", elenca o coordenador pelo Sebrae-RS. "No retorno, as empresas vão tentar traduzir isso tudo para o seu negócio para sair na frente na volta para casa", complementa Klafke.

O Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas RS (IST-Senai-RS) também vai acompanhar a missão. A gerente de Operações do IST-Senai-RS, Jussania Gnoatto, diz que as áreas de interesse incluem proteínas alternativas, carne cultivada e como as indústrias europeias estão tratando da pauta de ESG, sigla em inglês para meio ambiente, área social e governança.

"Outro tema que vamos olhar envolve medidas para aumentar o 'shelf-live' (vida de prateleira) de alimentos, queremos ver os processos usados para a conservação", exemplifica Jussania. A saudabilidade é outra frente que deve estar em evidência, além da segurança alimentar, que abrange auditorias e processos na área de alimentação.

"Este conhecimento vai ajudar o Senai a definir as estratégias para desenvolvimento desta área", acrescenta o gerente geral de operações do Senai-RS, Márcio Basotti. São seis institutos setoriais de tecnologia no Rio Grande do Sul, um deles voltado a alimentos e bebidas, além de dois centros de inovação.