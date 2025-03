Banheira de Hannover tem água aquecida pelo calor de data centers

Guilherme Kolling, de Hannover

A Hewlett Packard apostou em uma imagem midiática para o seu estande na Feira de Hannover: um homem curtindo uma banheira de hidromassagem com água aquecida. A cena foi exibida aos jornalistas que participaram no domingo (30) de um tour prévio, pelos principais pontos da feira. A ideia é destacar uma tecnologia para resfriamento de máquinas utilizadas para processamento de dados para Inteligência Artificial - como data centers -, que consomem muita energia e ficam superaquecidos, precisando ser resfriados sob pena de estragarem. A proposta da empresa é, no processo de resfriamento, aproveitar o calor para gerar energia a ser utilizada, por exemplo, no aquecimento de água de uma banheira.

Feira por todos os lados

No aeroporto, nos hotéis e em áreas turísticas é constante a exibição de propagandas da Feira de Hannover, em painéis luminosos e faixas pela cidade. A cidade respira o evento nesses dias. São esperados 130 mil visitantes, boa parte de outros países, para o maior evento de tecnologia industrial do mundo. É um número expressivo considerando a população da cidade alemã, de 535 mil habitantes.

No aeroporto, a divulgação da feira é feita em painéis GUILHERME KOLLING/ESPECIAL/JC

Revista rigorosa

A abertura oficial da Feira de Hannover, no Congress Centrum, é marcada por um forte esquema de segurança, considerando a tradicional presença de chefes de governo. Na área de imprensa, equipamentos passam até por cães farejadores, antes de os jornalistas terem acesso ao local.

Horário de verão

Parte da comitiva gaúcha que participa da Feira de Hannover chegou no fim da tarde de sábado à Alemanha. Quando começava a se acostumar ao fuso horário de quatro horas à frente, soube que no dia seguinte teria início o horário de verão. A diferença para o Brasil é que na Alemanha a mudança nos relógios se dá à 1h da manhã de domingo, em vez da meia-noite. Assim, agora, são 5 horas adiante do horário de Brasília. A outra parte da delegação já chegou com o horário ajustado.

Frio agradável

Normalmente realizada no fim de abril, a Feira de Hannover neste ano ocorre mais cedo, de 31 de março a 4 de abril. Mas as temperaturas deste início de primavera na Alemanha não diferem muito de outros anos. As mínimas estão abaixo de 5 graus e as máximas em torno de 15 graus. Quando o dia está ensolarado, o frio fica mais agradável.