Temporal provoca alagamentos e falta de energia em Porto Alegre

Atualizado às 17h50min

Depois de uma sequência de dias com o tempo firme a altas temperaturas no Rio Grande do Sul, a chuva acompanhada de rajadas de vento causou alagamentos e falta de energia em diferentes pontos de Porto Alegre, nesta segunda-feira (31). Entre os pontos impactados, está a avenida Ipiranga.

Nas redes sociais, passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho relatam falta de energia no local. A reportagem aguarda o retorno da Fraport sobre o ocorrido. Segundo a CEEE Equatorial, as rajadas de vento passaram de 111 km/h e afetaram a rede elétrica da Capital. Em nota, a concessionária afirmou que “as equipes estão mobilizadas para atender as ocorrências e restabelecer o fornecimento o mais rápido possível”.



A chuva também ocasionou impactos no trânsito. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), há um bloqueio total e dois parciais por queda de árvores e 14 cruzamentos com semáforos fora de operação por falta de energia.

Por meio da rede socia X, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que está a caminho do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade (Ceic) para avaliar a extensão dos impactos do temporal. “Vamos reunir emergencialmente as secretárias e órgãos de ponta para fazer balanço das ações e alinhar a mobilização”.

Outros pontos do Estado também registram danos, como é o caso de Triunfo, na região dos Vales. Segundo a Defesa Civil, um lar de idosos ficou destelhado.

Confira os pontos de bloqueio em Porto Alegre

Bloqueio total por queda de árvore

- Gen Salustiano X Riachuelo



Bloqueio parcial por queda de galhos

- Rua Dom Pedro II X Rua Dona Leopoldina, sobre veículo

- Av Nonoai X Rua Cruz Alta



Semáforos fora de operação por falta de energia

- Av A.J. Renner X Amynthas Jacques De Moraes

- Av Assis Brasil X Sertorio

- Av Joao Pessoa X Venancio Aires

- Av Joao Pessoa X Pedestre Nº 1026 Bc (Prox Jose Bonifacio)

- Av Cavalhada X Santa Flora

- Av Aureliano De Figueiredo Pinto X Trav. Pesqueiro

- Av Padre Cacique X Estacao 04 (Retorno - Viaduto)

- Av Cruzeiro Do Sul X Caixa Economica Federal

- Av Borges De Medeiros X Pedestre Nº 1555 (Prox Daer)

- Av Cruzeiro Do Sul X Dona Otilia

- Av Nonoai X Marcio Dias

- Av Protasio Alves X Pedestre Nº 2700 Bc (Prox Carazinho)

- Av Sertorio X Dona Sebastiana

- Av Sertorio X Joaquim Silveira