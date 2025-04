Braithwaite decide e Grêmio estreia com vitória na Sul-Americana

O Grêmio segue sem performar, mas os resultados também continuam dando as caras. Em uma noite de quarta-feira (2) aquém do esperado na Sul-Americana, o Tricolor visitou o Sportivo Luqueño em Assunção, no Paraguai, e venceu por 2 a 1 em um Defensores del Chaco quase vazio, pela 1ª rodada do Grupo D. Os gols do triunfo ficaram por conta de Arezo e Braithwaite. Santander descontou. O foco, agora, volta ao Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, no sábado, fora de casa.

O confronto ocorreu na capital paraguaia por conta das exigências da Conmebol quanto ao palco do duelo. O Estádio Feliciano Cáceres, casa do Sportivo, em Luque, não se encaixa nos parâmetros da entidade. Dentro de campo, diante do calendário apertado, o técnico Gustavo Quinteros rodou o elenco com quatro mudanças no onze inicial — João Pedro, Dodi, Cristaldo e Pavón. A postura da equipe foi, no geral, de superioridade, ainda que sem inspiração. Muito por conta do adversário, que é o lanterna do Campeonato Paraguaio e apostou nos duelos físicos para compensar a limitação técnica.

Ao contrário do que se esperava, os gaúchos começaram sem imposição e até sofreram o gol aos quatro minutos, mas Marcelo Pérez estava impedido. Na sequência, com a bola no pé, o time parou de sofrer e se consagrou aos 15, em pênalti marcado pelo árbitro após ida ao VAR. No lance, Cristaldo recebeu cruzamento de Arezo e foi golpeado na canela pelo zagueiro Pablo Aguilar, na tentativa de afastar a cobrança. O assistente foi responsável pela cobrança e bateu cruzado, rasteiro e no canto esquerdo para abrir o placar.

Arezo quase marcou mais um no contra-ataque ao ser acionado por Pavón, mas bateu por cima. Sem fazer força para manter o controle das ações, o Tricolor pecou pela desatenção e os donos da casa empataram aos 28 minutos.

O zagueiro Jemerson parecia em uma esquete dos trapalhões quando virou de costas para o centroavante Federico Santander na cobrança da lateral pela esquerda e o deixou sozinho na grande área. O experiente camisa 29 recebeu livre, ajeitou o corpo e bateu alto na saída do goleiro Volpi. Vale ressaltar que não há impedimento no lance manual — atacante estava muito à frente do último defensor.

Na volta do intervalo, Pérez, aos dez, arriscou de longe e acertou a rede pelo lado de fora. Já aos 18, recém haviam entrado Cristian Olivera e Braithwaite e quase gol do dinamarquês com passe do uruguaio pela direita. No entanto, o chute do centroavante foi travado pela defesa.

E se não deu na primeira, vai na segunda. Braithwaite recebeu cruzamento preciso de Kike Olivera e subiu livre para cabecear na bochecha da rede, sem chances para o goleiro Aguilar, aos 26. No lance seguinte, gol dos paraguaios, mas João Pedro sofreu falta na jogada e o árbitro anulou.

Já aos 39, Jemerson teve a chance de matar o jogo de cabeça ao subir completamente livre, mas não direcionou o toque de cabeça, que foi para fora. A resposta foi de Comaz. O meia bateu de longe e tirou tinta da trave. Já nos acréscimos, Kike quase ampliou, mas bateu para fora ao invadir a área. Depois, o árbitro encerrou aos 50 minutos.

Sportivo Luqueño (1) Alfredo Aguilar; Ferreiro, Pablo Aguilar, Villalba e Torres; Benítez, Paéz e Rios (Rodríguez); Santander (González), Marcelo Pérez e Vera. Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio (2) Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Edenilson), Villasanti e Cristaldo; Pavón (Cristian Olivera), Arezo (Braithwaite) e Amuzu (Aravena). Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem: Francisco Gilabert.