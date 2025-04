Grêmio anuncia tour especial na Arena para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Grêmio anunciou uma importante medida de inclusão social. Trata-se de um tour pela Arena adaptado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que receberão 50% de desconto na compra dos bilhetes, assim como seus acompanhantes.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

Para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Grêmio e Arena anunciam a criação de um tour especial voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Os ingressos terão 50% de desconto para autistas e seus acompanhantes.A promoção ocorre uma vez por mês, de abril a dezembro de 2025, nos dias 19 de abril, 30 de maio, 28 de junho, 26 de julho, 30 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro, 22 de novembro e 27 de dezembro às 14 horas. As datas estão sujeitas a alteração. O valor será único de R$ 20,00 para sócios e não sócios.Durante a visitação serão apresentados os espaços como vestiários, zona mista e demais áreas. A Arena conta, também, com o Camarote Espectro Azul, um espaço especial feito para acolher os portadores do transtorno, para que possam comparecer aos jogos do time com todo o cuidado necessário. Após o tour, o camarote será aberto para os visitantes que poderão conhecer e aproveitar o local.Em 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com o intuito de transmitir informações sobre o transtorno, destacar a importância do diagnóstico precoce e viabilizar ações para combater a discriminação e a exclusão.O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que se caracteriza por um desenvolvimento atípico, dificuldades na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos, além de interesses e atividades restritos.Os primeiros sinais de alerta no desenvolvimento neurológico da criança podem ser observados nos primeiros meses de vida, e o diagnóstico geralmente é realizado entre os 2 e 3 anos de idade.Os ingressos para a visitação podem ser adquiridos através do site arenatour.eleventickets.com. Para mais informações sobre o tour da Arena do Grêmio, o contato pode ser feito através do telefone (51) 3181-0278, WhatsApp (51) 9163-4236 ou e-mail [email protected]