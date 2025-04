Com gol de Valencia, Inter reage e busca o empate contra o Bahia

Diante de uma lotada Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (4), o Inter empatou por 1 a 1 com o Bahia e estreou com um ponto na Libertadores da América. Mesmo saindo atrás do placar, a estrela de Valencia deixou tudo igual. A partida foi marcada por um mandante mais propositivo. O time de Roger Machado mostrou poder de reação e agora, conta com o apoio do Beira-Rio para os próximos compromissos do Grupo F da competição.

Acompanhando a animação dos torcedores presentes, a partida começou agitada nos primeiros 20 minutos. Logo aos cinco, Lucho Rodriguez recebeu a bola em profundidade e finalizou para fora. Chance que demorou menos de um minuto para se repetir. O uruguaio, novamente, teve a oportunidade e chutou com força, obrigando Anthoni a apresentar suas credenciais.

A resposta colorada não tardou a vir. Em uma saída de bola dos mandantes mal realizada aos 12, o Inter roubou a bola e Vitinho teve a chance mais clara, até então, para abrir o placar. Mas o goleiro Ronaldo realizou uma grande defesa.

Com um início lá e cá, a partida seguiu movimentada no primeiro tempo. Com os visitantes tomando as rédeas das ações mais agressivas, o Inter viu o seu goleiro ser exigido com as pontas dos dedos em uma ótima conclusão de Lucho aos 32.

Na volta do intervalo, o Tricolor de Aço continuava sendo propositivo, porém a falta de inspiração individual fez com que grandes chances não fossem criadas nos primeiros minutos da etapa final. Já o time de Roger Machado, se defendeu de maneira sólida e finalizou duas vezes em 20 minutos com Aguirre e Alan Patrick. Ambas defendidas por Ronaldo no meio do gol.

Aos 25, a primeira defesa de Antonhi no segundo tempo. Erick Pulga recebeu na ponta esquerda de defesa, limpou a marcação e chapou no canto esquerdo do goleiro colorado, que defendeu sem muitas dificuldades.

O volume de jogo dos mandantes foi recompensado. Aos 27, em uma ótima jogada de Pulga, o ponta acionou Luciano Juba que cruzou com maestria para Jean Lucas só empurrar para o fundo da rede. O gol foi uma lição para o Inter que, fugindo de suas características, focou em um jogo bastante defensivo.

Com a adversidade no placar, o Inter se jogou ao ataque, e na primeira grande chance de igualar o marcador, o feito aconteceu. Aos 40 minutos, Braian Aguirre chuta cruzado e no rebote de Ronaldo, Valencia, com o gol aberto, decretou o empate.

Voltando às atenções para o Campeonato Brasileiro, o Inter recebe o Cruzeiro, no próximo domingo, às 18h30min, no estádio Beira-Rio, visando a primeira vitória na competição. Em contrapartida, no mesmo dia, o time de Rogério Ceni enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30min.

FICHA TÉCNICA



Bahia (1) - Ronaldo; Arias (Gilberto), Ramos Mingo, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas, Cauly (Erick) e Everton Ribeiro (Ademir); Erick Pulga (Willian José) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.



Inter (1) - Anthoni; Brian Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero), Wesley (Thiago Maia) e Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.



Árbitro - Piero Maza.