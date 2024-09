Desfile de 7 de setembro homenageia os 202 anos da Independência do Brasil

Com a presença de 5 mil pessoas entre militares e civis, o desfile de 7 de setembro será realizado neste sábado (7) na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. A atividade, que terá a presença de integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, celebra os 202 anos da Independência do Brasil. O

desfile em homenagem à Pátria iniciará às 10h. Aproximadamente 30 minutos antes do evento, o comandante Militar do Sul, general de Exército Hertz Pires do Nascimento, passará a tropa em revista. Haverá salva de 17 tiros de canhão - as honras de gala são prestadas em homenagem à mais alta autoridade presente no evento.

A 6ª Divisão de Exército estará encarregada da organização do desfile. Estarão presentes servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Corpo de Bombeiros Militar, da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), da Guarda Municipal e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A apresentação em homenagem à Pátria terá a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), veteranos das Forças Armadas e representantes de entidades civis, coordenados pela Liga de Defesa Nacional, assim como alunos do Colégio Militar de Porto Alegre, do Colégio Tiradentes e a banda de música do Colégio Júlio de Castilhos. O desfile contará com 219 veículos, motocicletas, veículos motorizados e blindados das Forças Armadas e também veículos das forças de seguranças federais, estaduais e municipal. Mais de 100 cavalos do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG) e do 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (4º RPMon) vão encerrar a apresentação. Os helicópteros Bell 407 (da PRF) e Koala (da Brigada Militar) farão o desfile aéreo.

Os militares que participam do desfile atuaram, e ainda atuam, na Operação Taquari 2. Os equipamentos da Engenharia do Exército Brasileiro, como a viatura Portada Ribbon, que

transporta uma ponte dobrável flutuante, e outros meios utilizados na operação estarão no desfile. Cães resgatados na enchente e adotados pelas organizações militares também desfilarão com a tropa.

No final do desfile de 7 de Setembro, o fogo simbólico da Pátria será transformado em

Chama Farroupilha. Essa será conduzida por cavaleiros do Movimento Tradicionalista Gaúcho e

por representantes da Comissão de Festejos Farroupilhas de Porto Alegre até o Acampamento

Farroupilha, montado no Parque Harmonia.

Como parte das comemorações da Independência do Brasil, os navios patrulha "Benevente" e hidrográfico balizador "Comandante Varella" estarão no Guaíba para participar das comemorações do desfile cívico-militar do dia 7 de setembro. Nos dias 6 e 8 de setembro, as duas embarcações estarão abertas para visitação pública, das 10h às 17h, no Cais Mauá, entre os armazéns 4 e 5.

O navio patrulha "Benevente" é o segundo da classe "Bracuí" e o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome, que foi assim denominado em homenagem ao rio Benevente que banha o Espírito Santo. Já o Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Varella” é o primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome em homenagem ao Capitão-de-Fragata Arnaldo da Costa Varella, hidrógrafo falecido em serviço em 1963, a bordo do NHi Canopus.

Em razão do desfile de 7 de setembro, haverá alterações no trânsito e transporte da Capital. As mudanças ocorrem a partir das 20h de sexta-feira (6). O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano Figueiredo e da Augusto de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

O público que for ao Desfile Militar, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, e no Acampamento Farroupilha, no sábado terá um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. As temperaturas vão oscilar entre 12 graus, a mínima, e a máxima de 25. A intensidade do vento será de fraco a moderado. Existe a possibilidade de chuvas isoladas em algumas cidades do interior do Estado.