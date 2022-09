Desfile do 7 de Setembro emociona público em Porto Alegre

Atualizada às 12h55min

Na manhã ensolarada desta quarta-feira (7), cerca de 5 mil pessoas, entre civis e militares, foram às ruas em Porto Alegre para participar do desfile de 7 de setembro, que não ocorria desde 2019 devido à pandemia. Militares e civis marcharam ao longo da avenida Edvaldo Pereira Paiva, reunindo aplausos, gritos e comoção da plateia.

Comum em outros estados, mas ocorrendo pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a apresentação contou com paraquedistas do Exército que saltaram sobre o Guaíba. Pontualmente às 10h, aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) sobrevoaram a região encantando o público que parava para registrar o momento.

Apesar de não ser um costume ir ao desfile de 7 de setembro, a gaúcha Danielle Poitini Brasil fez questão de acompanhar a festividade, acompanhada do marido e das suas duas filhas. "Nós viemos de bicicleta pela ciclovia, é um passeio muito bom para fazer em família e o motivo de vir é tentar gerar esse interesse nas minhas filhas, que elas desejem fazer a parte delas, amando a pátria e exercendo a cidadania", reflete.

Enquanto famílias buscavam por um melhor ponto para assistir a parada, o ambulante Marcelo Pereira comemorava o grande movimento. "Esse tempo de pandemia foi ruim, sem público, muito difícil. Agora tudo voltando, o Harmonia com bastante multidão aqui, os shows de volta, está muito bom, estamos vendendo bastante bandeirinhas e chapéus", celebra.

Buscando fugir do sol forte que invadiu a Orla do Guaíba, e ainda conseguir assistir ao desfile, pessoas subiram nas árvores do Parque Harmonia. Idosos e crianças utilizaram dos troncos de madeira para assistir as festividades.

A cavalaria encerrou o desfile, com 11 animais. Na sequência, o Fogo Simbólico da Pátria foi conduzido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) até o Acampamento Farroupilha, montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). A reportagem do Jornal do Comércio contatou o Comando do Exército e a Brigada Militar, mas nenhuma instituição confirmou o número oficial de pessoas que assistiram ao desfile.