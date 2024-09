Gestão dos aeroportos de Canela e Torres é repassada à Infraero

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) recebeu a outorga para operar os aeroportos de Canela e Torres, conforme publicado em portarias no Diário Oficial da União desta segunda-feira (2). O repasse possibilitará que a empresa faça o investimento necessário para aprimorar a infraestrutura dos aeroportos da Serra Gaúcha e do Litoral Norte.

As portarias 422/2024 e 423/2, editadas pelo Ministério de Porto e Aeroportos, atribuíram oficialmente à Infraero a operação e exploração dos dois aeroportos gaúchos. A transição operacional dos terminais deverá ser concluída no prazo de até 120 dias.



Para o ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, “o investimento federal nos aeroportos do Estado é uma ação efetiva para que o transporte aéreo amplie alternativas em todo o território gaúcho”.

Em julho, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, havia assinado documento que transferia a outorga de operação desses aeroportos para a União. O repasse para a Infraero só foi feito agora devido a questões legais, que fazem parte do processo de concessão.

Na época do repasse dos aeroportos para a União, o governo do RS apontou a necessidade de investimento de R$ 8,69 milhões para a qualificação dos terminais de Canela e Torres. Parte do valor deve ser utilizada para preparar a infraestrutura desses locais em caso de futuras crises climáticas.

Em Canela, a Infraero planeja investir na duplicação da largura do aeroporto, que atualmente possui 18 metros de extensão, e também em melhorias na área de embarque. Com a concretização das obras, será possível receber a aeronave ATR-72, que transporta até 72 passageiros.

“Hoje, nós operamos o Caravan para somente 14 pessoas, o que aumenta o valor da passagem aérea. Se o volume de passageiros for maior, haverá uma diminuição no valor das passagens”, explica o secretário de turismo de Canela, Gilmar Ferreira. Segundo ele, a renovação do aeroporto da cidade também irá fomentar o turismo de negócios, além do turismo de lazer.

De acordo com Ferreira, apesar do caráter emergencial da realização das obras, a Infraero está construindo estruturas definitivas nos aeroportos. O prazo estipulado pela empresa para a entrega é entre 60 e 90 dias.

Na próxima terça-feira, dia 10 de setembro, a prefeitura de Canela irá se reunir com o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, e com o secretário do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi, para tratar de temas relacionados à operação do aeroporto. Também será definido se a Infraero continuará gerindo o aeroporto da Serra Gaúcha após a finalização das obras. Um dia antes, a Infraero também realizará encontro em Torres para deliberar sobre os detalhes da operação do aeroporto local.