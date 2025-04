JC Te Lembra: South Summit Brazil, greve dos servidores e tarifas de Trump

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

tema Reconstrução e Resiliência, o South Summit Brazil acontece nesta semana Com ono Cais Mauá, em Porto Alegre. O evento encerra nesta sexta-feira, e tem expectativa de receber mais de 24 mil participantes.

greve dos servidores municipais de Porto Alegre Já completa 11 dias desde o início da. A categoria reivindica um reajuste salarial de 33,4%.

Governador Eduardo Leite anunciou mudanças no secretariado gaúcho. As mudanças afetam cinco pastas, sendo a maioria das trocas na titularidade das secretarias.

solicitar recursos ao governo federal devido a crise no sistema de saúde Nesta semana, prefeitos da Região Metropolitana de Porto Alegre e deputados federais gaúchos se reuniram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu demissão do cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por desvios em emendas parlamentares.

Donald Trump afirmou que irá aumentar a tarifa cobrada da China para 125% O presidente norte-americano, com vigência imediata. Trump também declarou uma pausa de 90 dias nas taxações para os países que não anunciaram retaliações.