JC Te Lembra: volta da venda de passagens no Salgado Filho, ouro nas Olimpíadas e nome de vice de Kamala

volta da venda de passagens para o Aeroporto de Porto Alegre Fechado desde a enchente de maio, os ministérios de Portos e Aviação e o da Reconstrução do RS liberaram a, que deve reabrir em outubro.

Na capital gaúcha, concorrem oito nomes ao cargo A semana marcou o encerramento do prazo para definição dos nomes dos candidatos às prefeituras nas eleições deste ano.. Dois debates já foram promovidos.

Os ônibus voltaram a utilizar o Túnel da Conceição para acessar Porto Alegre , resolvendo um dos problemas de mobilidade desde as cheias e da instalação do corredor humanitário no local.