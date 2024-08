Venezuela: oposição convida Colômbia, Brasil e México a revisar atas eleitorais

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado ofereceu hoje "a todos os especialistas de qualquer país do mundo, mas especialmente da Colômbia, do Brasil e do México" todas as atas e bancos de dados em sua posse sobre as eleições de 28 de julho, para que possam confirmar que o seu candidato, Edmundo González, obteve mais votos que o atual presidente Nicolás Maduro.

"Teríamos muito interesse em interagir com o Instituto Nacional Eleitoral do México", porque o México tem um "papel muito importante" e uma "enorme responsabilidade" em garantir que os resultados eleitorais sejam transparentes, ao ter um canal direto de comunicação com o governo do presidente Maduro, disse ela durante uma entrevista coletiva virtual com a mídia mexicana.

O México, o Brasil e a Colômbia têm estado em contato permanente com representantes de Maduro e da oposição para procurar uma solução para a crise política em curso. Todos exigiram que todas as atas e resultados fossem revisados com transparência para garantir o justo resultado das eleições do mês passado.