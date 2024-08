PCO indica candidato à prefeitura de Porto Alegre

Em convenção partidária realizada no domingo (4), o PCO indicou o professor de história aposentado César Pontes como candidato da sigla à prefeitura de Porto Alegre. A chapa é pura e composta por Ulisses Lima.

De acordo com Pontes, as propostas de sua candidatura não são "convencionais" e se diferem das apresentadas por políticos de partidos de maior expressão. "Somos um partido de orientação marxista, que tem por objetivo imediato a politização dos trabalhadores, a fim de que eles sejam preparados, disciplinados para alcançarem o poder político através da ideia de revolução", disse pré-candidato do PCO.

Agora, a corrida eleitoral de Porto Alegre passa a contar com oito candidatos. Integram a disputa Sebastião Melo (MDB), Maria do Rosário (PT), Juliana Brizola (PDT), Felipe Camozzato (Novo), Fabiana Sanguiné (PSTU), Luciano Schafer (UP) e Carlos Alan (PRTB).