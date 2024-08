Primeiro debate entre candidatos à prefeitura de Porto Alegre foca em enchente e troca de farpas

O primeiro debate realizado entre os candidatos oficializados à prefeitura de Porto Alegre, veiculado na manhã desta terça-feira (6) na Rádio Gaúcha, foi marcado por tensões ocorridas principalmente nos primeiro e último blocos, dedicados ao embate direto entre dois candidatos posicionados frente a frente.

Ataques mútuos aconteceram principalmente a partir do principal tema discutido no espaço: as propostas e iniciativas para combate às cheias na Capital, acometida pelas enchente do mês de maio e com inundação e danos em diversos de seus bairros. Além de ter permeado todo o primeiro bloco do programa, a questão acabou também sendo retomada principalmente pelos adversários do atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), candidato à reeleição, em diferentes ocasiões.

Após as apresentações iniciais, o primeiro bloco começou com a questão das enchentes como pergunta única a todos os candidatos. Após a resposta, podiam escolher um oponente para debater a respeito.

A primeira a falar foi Juliana Brizola (PDT), que propôs “pensar a reconstrução de diques e comportas e ampliar e otimizar o sistema de bombeamento”, apontando que já pediu a técnicos da área propostas de reconstrução do sistema. Chamando Melo para o debate, Juliana acusou Melo de ter ignorado avisos de técnicos quanto à falibilidade do sistema de contenção e a ocorrência de chuvas excessivas. Em resposta, o prefeito alegou que o sistema, datado dos anos 1960, é antigo. “Desde lá já passaram 12 prefeitos. Tem responsabilidade também do governo federal, e ele fez alguma proteção contra cheia ao longo desses anos?”, justificou e acusou Juliana de trazer “narrativas ideológicas”. A seguir, a conversa se embolou e o tema acabou desviado para corrupção, com acusações mútuas relacionadas a denúncias em autarquias no governo atual e em anteriores.

Na sequência, Maria do Rosário (PT) disse que irá começar a agir já em uma possível transição de governo, com a busca de recursos federais e ação para “o básico”. “Já vou cuidar da limpeza de bueiros, vedar comportas”, disse, propondo também a reativação do Departamento de Águas e Esgotos (DEP), extinto durante a gestão de Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020), bem como a consulta a técnicos da Ufrgs e CREA-RS para o projeto de reconstrução do sistema. Chamando Juliana para o debate, Rosário e a pedetista se uniram nos ataques a Melo, acusando o emedebista também de falta de transparência na gestão.

Na vez de Melo, o prefeito se referiu às duas oponentes como “esquerda radical (que) já se juntou para bater no prefeito”. “Nós vamos refazer diques e casas de bombas, porque o sistema é incompleto”, pontuou. O emedebista chamou o deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), pontuando que “não só Porto Alegre, mas também a Região Metropolitana teve várias falhas na contenção”. Camozzato disse que “tende a concordar com Melo” na questão, e que há “múltipla responsabilidade” de falhas no sistema nas diferentes administrações municipais.

Por fim, na vez de Camozzato, o deputado pregou uma “revisão geral do sistema” de contenção de cheias, apontando que “as casas de bombas precisam ter suas cotas elevadas e que “poucos governos fizeram sua parte”, questionando “o que o DEP fez nesses anos além de ocupar as páginas policiais”? Ao chamar Rosário para debater, Camozzato afirmou que há um laudo de 2014 colocando a insuficiência do muro da Avenida Mauá. Rosário respondeu que Camozzato “queria derrubar o muro. O muro aguentou. O que a cidade não aguenta é discurso vazio e transferência de responsabilidade”.

Tema da cheia foi retomado no segundo bloco

O segundo bloco do debate teve o tradicional formato das réplicas e tréplicas, com os candidatos escolhendo com quem queriam debater. Optando por debater com Melo, Maria do Rosário manteve a questão da cheia em foco, dizendo que Melo transfere a responsabilidade pelos problemas, tendo acusado Marchezan por alagamentos e agora acusando os demais prefeitos. Melo se defendeu dizendo que “no primeiro pingo d’água estava cuidando das pessoas”. Ele também apontou que entre as primeiras obras a serem realizadas é a reconstrução do dique do Sarandi.

Em seguida, Melo também escolheu Rosário para continuar conversando, e perguntou à petista seus planos para a mobilidade urbana na Capital. “Vou olhar com lupa a privatização da Carris”, respondeu Rosário, que acusou o emedebista de “lesar o interesse público”. Ela prometeu fiscalizar a tabela horária dos ônibus, retomar o tempo de rodagem para 10 anos e a frequência dos ônibus para o nível pré-pandemia. Melo reclamou das acusações de Rosário, por sua vez acusando o governo federal de negar subsídio à tarifa. “O preço poderia ser de R$ 4,00”. Melo também apontou a integração do transporte na Região Metropolitana como “um desafio posto que ainda não aconteceu”.

Na vez de Juliana, a pedetista escolheu Camozzato para responder sobre educação, levando em conta o déficit de 3 mil vagas em creches. Tratando como “tema fundamental”, o candidato do Novo disse que pretende recorrer a parcerias privadas para ampliar vagas em convênios e na melhoria da estrutura já existente. O candidato também apontou a relação entre saneamento básico e educação, apontando estudos que mostram que a falta de saneamento provoca prejuízos a saúde das crianças em idade escolar e a seu aprendizado. A pedetista disse que criaria 3 mil vagas públicas imediatas em bairros como Rubem Berta e Restinga, e prometeu ampliar o ensino integral a 50% das escolas municipais até o fim de seu mandato.

Com apenas Juliana para responder, Camozzato lhe perguntou como pretende abordar a questão dos aplicativos de transporte. A candidata disse que pretende priorizar a questão do transporte público, dizendo que “para quem mora na Restinga, o Uber não serve e é muito caro”. O oponente considerou a importância da integração de transporte, defendendo que o “o aplicativo é o que resta para muitas pessoas”, que muitas vezes partilham carros de aplicativo e apontando projetos da bancada de vereadores do Novo para facilitações ao setor.

