Calendário eleitoral prossegue com início oficial da campanha no dia 16

Passada a mobilização para as convenções que definiram candidatos e alianças partidárias para o primeiro turno das eleições municipais neste ano, o calendário eleitoral prossegue, marcado pelo início da campanha eleitoral em 16 de agosto.

Condutas obrigatórias e vedadas guiam tanto candidatos quanto meios de comunicação. A partir desta quarta-feira (6), emissoras de rádio e TV ficam proibidas de veicular uma série de conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral, mesmo sob a forma de entrevistas. Entre os itens, realização de pesquisas ou consultas eleitorais em que seja possível identificar o entrevistado, veicular propaganda política, dar tratamento privilegiado a candidatos ou partidos e suas federações e coligações ou mesmo veicular qualquer programa de ficção ou entretenimento com alusão ou crítica a candidatos e partidos, excetuando programas jornalísticos e debates

O registro de todas as candidaturas deve ser feito obrigatoriamente até o dia 15 de agosto junto à Justiça Eleitoral. No dia seguinte, 16 de agosto, haverá o início geral da propaganda eleitoral. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação de candidatos com pedido de voto é considerada irregular e pode render multa.

propaganda em rádio e TV irá de 30 de agosto a 3 de outubro, três dias antes da realização do 1º turno do pleito. Nos municípios onde ocorrerá 2º turno, o horário eleitoral acontecerá entre 11 e 25 de outubro. Porém, apenas os partidos que atingiram a cláusula de barreira terão direito a tempo de veiculação. Na prática, portanto, somente três dos sete candidatos à prefeitura de Porto Alegre aparecerão nos programas No caso do horário eleitoral gratuito, a exibição da, três dias antes da realização do 1º turno do pleito. Nos municípios onde ocorrerá 2º turno, o horário eleitoral acontecerá entre 11 e 25 de outubro. Porém, apenas os partidos que atingiram a cláusula de barreira terão direito a tempo de veiculação. Na prática, portanto,

Até o dia 20 de agosto, o TSE deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido. Esses números é que balizam o cálculo de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados a esses candidatos. Para receber os recursos, cada sigla precisa definir critérios de distribuição, respeitando cotas de gênero e raça, e realizar a distribuição até o dia 30 de agosto.

Essa eleição contará com um montante de R$ 4,9 bilhões para custear as campanhas e que será distribuído entre 29 partidos. Cada sigla registrada no TSE receberá R$ 3,4 milhões – 2% do fundo -, mas partidos sem bancada e votos na Câmara e no Senado ficam sem recursos adicionais, além daqueles enquadrados na cláusula de barreira, que não elegeram pelo menos 11 deputados federais em nove unidades da federação, ou não conseguiram, no mínimo, 2% dos votos válidos à câmara em nove estados, com 1% de votos válidos em cada um, no mínimo.