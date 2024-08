Federação PSDB/Cidadania oficializa apoio a Juliana Brizola, com dissidência pró-Melo

A convenção municipal que oficializou as candidaturas da Federação PSDB/Cidadania neste domingo (4) em Porto Alegre foi marcada por divergências no apoio a candidaturas majoritárias. Apesar de o PSDB ter maioria de sete membros na Executiva e ter optado por endossar Juliana Brizola (PDT) à prefeitura de Porto Alegre, o que leva a federação a formalmente apoiar a pedetista, lideranças do Cidadania e pré-candidatos a vereador se manifestaram a favor do apoio à reeleição de Sebastião Melo (MDB), com falas exaltadas a favor do emedebista.

A decisão dos tucanos atende às expectativas que vinham sendo expressadas pela candidata pedetista, que falou pessoalmente com o governador Eduardo Leite (PSDB) para sensibilizá-lo pelo apoio, e pelo vice de Juliana, Dr. Thiago Duarte (União Brasil), candidato à vice. No entanto, apesar de oficialmente constar a participação da federação na coligação PDT/União, por parte do Cidadania, será feita campanha a favor do atual prefeito.

Marchezan “O Cidadania já pertence de fato e de direito à administração Melo. A briga (do PSDB) peloera mais justa do que essa, porque era o candidato deles, e a Juliana não é. Mas se eles podem apoiar a Juliana, nós podemos apoiar o Melo”, argumentou o vereador Cassiá Carpes, em entrevista ao Jornal do Comércio.

No palco da convenção, no auditório da Amrigs, candidatos a vereador pelo Cidadania como Marcos Felipi acusaram Juliana Brizola de atacar Leite nas redes sociais e disseram que a postura de apoiar Melo é de “coerência”.

Em contrário, o PSDB argumenta que o apoio a Juliana Brizola marca posição por uma terceira via ao centro, afastada da polarização. Em um vídeo enviado pela presidente estadual do PSDB, a prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas disse que a opção tucana “representa o posicionamento dos nossos partidos nos cenários estadual e nacional”. “Não vamos aderir a polos que levam o Brasil para trás. A candidatura de Juliana e Thiago defende o centro democrático”, disse.

À plateia, o presidente municipal do PSDB, vereador Moisés Mendes, tentou amenizar o clima. “Respeitamos a diversidade de opiniões. Respeitamos que o Cidadania tenha se posicionado antecipadamente. Mas nossa decisão é no campo estratégico. Por unanimidade, o PSDB quer ficar ao centro, e não estaremos no palanque de (Maria do) Rosário nem de Melo, que representa Bolsonaro por meio de sua vice, que é do PL”, pontuou Mendes, acrescentando que, em sua visita a Porto Alegre, “Bolsonaro fez piadas desagradáveis em relação a nosso governador”.

Nas eleições de 2020, o PSDB não recebeu o apoio do MDB de Porto Alegre à candidatura de Eduardo Leite, incluindo o do prefeito Melo, que expressou apoio ao rival de Leite, Onyx Lorenzoni (PL), no segundo turno, mesmo com a chapa de Leite tendo o emedebista Gabriel Souza como vice.

Priorização de candidaturas a vereador ameniza divergências na eleição majoritária

Apesar das escolhas opostas no campo majoritário, com tucanos pró-Juliana Brizola e o Cidadania apoiando a reeleição de Sebastião Melo, na nominata para candidatos a vereador o clima era de união. Com muitas bandeiras, apitos e cantos dos correligionários, a federação lançou sua nominata de 36 nomes, 12 pertencentes ao Cidadania e 24 ao PSDB.

“Nesse aspecto, a gente não se divide na proporcional, e é por isso que foi feita a federação. Eu entendo que o vereador é mais importante que a majoritária. Temos uma nominata boa, os dois somados”, enfatizou Cassiá Carpes.

Outro nome que ressaltou a priorização da eleição de vereadores foi a deputada estadual Delegada Nadine (PSDB), que clamou pela mobilização para eleger uma “bancada expressiva de vereadores”. "Temos de nos preocupar em ter o maior número de cadeiras na Câmara, gastando saliva e sola de sapato”, completou.