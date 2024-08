Em convenção do PDT, Juliana Brizola detalha projetos de campanha

chapa encabeçada por Juliana Brizola (PDT) com o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) reuniu apoiadores em convenção partidária realizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara de Vereadores da Capital, na tarde deste sábado (3). Após a decisão do PSB em apoiar Maria do Rosário a candidata afirmou ainda estar na espera de uma possível aliança com o PSDB. Autoproclamando-se como a terceira via nas eleições para a prefeitura de Porto Alegre, arealizada no Plenário Otávio Rocha da Câmara de Vereadores da Capital, na tarde deste sábado (3). Após a decisão do(PT) para o pleito deste ano,

"Nós aguardamos o PSDB com muita ansiedade e muita honra. Estamos muito felizes em poder fazer um leque de partidos, apresentando uma proposta que não seja de extremos", afirmou Juliana.

Ao declarar que a "cidade está em frangalhos, as pessoas estão morrendo nas filas à espera de uma cirurgia, a gente há poucos dias viu corrupção na educação", ela afirmou que a sua gestão não vai mais deixar nenhuma criança sem creche.

"Vamos ampliar as escolas de tempo integral, porque isso já é reconhecido que aumenta o índice de Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) das nossas crianças. Vamos também valorizar os nossos professores e acabar com a corrupção", destacou.

Em relação a saúde, o objetivo da chapa é ampliar o número de médicos de família. Na avaliação do candidato a vice, que é médico, a cidade "não pode mais continuar a ter doenças curáveis se tornando incuráveis pela demora de atendimento, não podemos mais ver pessoas ficando aleijadas porque não foram tratadas adequadamente no ponto certo".



No encontro, o partido também validou a nominata dos candidatos a vereador e deliberou sobre as ações do partido no período de campanha. Entre as pautas, falou-se sobre melhorias no transporte público, na segurança e infraestrutura.