Republicanos de Porto Alegre anuncia apoio a Sebastião Melo em convenção partidária

Em evento que lotou o plenário Otavio Rocha da Câmara Municipal neste sábado (3), o diretório do Republicanos de Porto Alegre oficializou apoio a Sebastião Melo para a reeleição à prefeitura durante convenção partidária que contou com ato de filiação, deliberação sobre ações do partido para o período de campanha e anúncio da nominata de 36 candidatos a vereador.



Presente na convenção, Melo falou das conquistas de Porto Alegre obtidas por meio da participação do Republicanos na gestão municipal e sublinhou a importância da atuação do partido na Câmara.

Além do presidente municipal, vereador José Freitas, pré-candidato à reeleição, o encontro contou com a presença do líder do partido no Rio Grande do Sul, deputado federal Carlos Gomes (atual Secretário Estadual de Habitação e Regularização Fundiária), além dos deputados estaduais Sergio Peres e Eliana Bayer. O segundo suplente de senador Mario Andreuzza representou o senador Hamilton Mourão.

Atualmente, o Republicanos porto-alegrense conta com a representação dos vereadores Alvoni Medina (também presente no encontro deste sábado) e Mari Pimentel, mas pretende inaugurar pelo menos mais uma cadeira a partir do pleito de 6 de outubro.