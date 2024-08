PSB de Porto Alegre decide apoiar Maria do Rosário na disputa à prefeitura de Porto Alegre

Na manhã deste sábado (3), o PSB de Porto Alegre optou por apoiar a chapa do PT, liderada por Maria do Rosário, na disputa pela prefeitura nas eleições deste ano. A decis ão ocorreu após uma votação entre os filiados com cédulas contendo o nome das duas candidatas. Realizado durante convenção do partido ocorrida no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal, o pleito contou com cerca de 136 pessoas presentes, sendo que duas delas anularam o voto. A candidata petista venceu Juliana por 72 votos contra 67.

Segundo o vice-presidente do PSB de Porto Alegre, Albano Gaddo, e ssa foi a terceira instância do debate do partido em torno dos apoios para a majoritária de 2024. Antes da votação entre os filiados, as direções municipal e estadual do PSB conversaram com a frente de esquerda, representada pelo PT, e com a candidata Juliana Brizola, que estaria montando uma frente de centro. "São duas frentes que se igualam ao pensamento do partido", destaca Gaddo.

Antes da votação deste sábado, a executiva do PSB de Porto Alegre havia aprovado, com 23 votos, o apoio ao PDT, que terá como vice o deputado estadual Thiago Duarte, do União Brasil. "Levamos essa escolha ao diretório, que confirmou o nome da Juliana, também por maioria de votos, e acordamos que, para que o processo fosse democrático, iríamos levar a votação para os filiados", ponderou o vice-presidente do partido. Isso se deu também porque, apesar da candidata ser a preferência na primeira instância do PSB porto-alegrense, a direção estadual recomendava o apoio ao PT, que tem Tamyres Filgueira (PSol) como candidata a vice-prefeita.

No encontro realizado no plenário partido também validou a nominata dos 36 candidatos oficiais à Câmara de Vereadores. Ainda de acordo com Gaddo, a próxima etapa após a decisão do apoio pela frente de esquerda será entrar para a disputa "com tudo". "Foi a vitória da democracia. A executiva irá acatar a decisão dos filiados e vamos embarcar no projeto da esquerda para retornar ao poder municipal em 2024", afirmou o vice-presidente do PSB de Porto Alegre