Nelson Marchezan não será candidato à prefeitura de Porto Alegre

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB) não será candidato ao Paço Municipal nas eleições de 2024. Após a insistência das executivas estadual e nacional dos tucanos para que o ex-chefe do Executivo da Capital concorresse novamente, Marchezan decidiu nesta quinta-feira (1º) que não disputará o pleito de outubro deste ano.



Em nota publicada nas redes sociais, o ex-prefeito de Porto Alegre afirmou que não será candidato por não conseguir apoio de outros partidos para formar coligação. Além disso, Marchezan cita o tempo escasso em propagandas eleitorais no rádio e na TV como impeditivo para sua candidatura.



“As coligações com os principais partidos não se concretizaram devido ao curto período até a eleição e por estratégias estaduais e nacionais dessas agremiações. O escasso tempo de rádio e TV seria um limitador importante. Nesse cenário, em comum acordo com as lideranças partidárias mencionadas, a minha candidatura a prefeito não será apresentada. Eu estou afastado das disputas eleitorais e só faria sentido retornar, mudando essa decisão pessoal, se fosse para um projeto coletivo de transformação para Porto Alegre’, afirmou, em nota, o ex-prefeito da Capital.

A presidente estadual do PSDB e prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas lamentou, em nota, a ausência de Nelson Marchezan na disputa eleitoral da Capital. No documento enviado à reportagem do Jornal do Comércio, a dirigente afirma que o partido "trabalhou muito para construir a candidatura à prefeitura de Porto Alegre", e que a sigla lamenta não poder seguir neste caminho.

A federação PSDB-Cidadania tem poucos dias para definir a sua posição nas eleições de Porto Alegre. A chapa composta por Juliana Brizola (PDT) e Thiago Duarte (União Brasil) manteve conversas com os tucanos para eventual apoio, enquanto o Cidadania já afirmou a preferência por apoiar o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) no pleito que está por vir.

Com convenção partidária da federação marcada para o próximo domingo (4), o PSDB e Cidadania têm até a data para formalizarem o seu posicionamento na disputa eleitoral na Capital.