Dr. Thiago diz que apoio do PSDB a sua chapa seria ‘correto e justo’

lançamento da chapa que marca a aliança entre PDT e União Brasil lançar a candidatura do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior Em meio aona disputa à prefeitura, na tarde desta quinta-feira em Porto Alegre, o candidato a vice-prefeito, deputado estadual Dr. Thiago Duarte, reiterou que quer o apoio do PSDB às duas siglas. Os tucanos estão sendo pressionados por sua direção nacional a, que até a publicação desta matéria não tinha definido se iria ou não concorrer ao paço municipal.

Em entrevista coletiva, Thiago afirmou que o diálogo com os tucanos é “permanente” e defendeu uma aliança que reconheça a fidelidade das duas siglas às pautas enviadas pelo Palácio Piratini à Assembleia Legislativa. “Nada mais adequado do que o governador e o PSDB fazerem esse gesto, afinal os únicos dois partidos que entenderam 100% a proposta sobre as carreiras, e votaram com o governador, foram o PDT e o União Brasil. Então nada mais justo e correto que estejamos juntos na eleição de Porto Alegre”, defendeu o deputado estadual.

Para Juliana Brizola, “não há incoerência nesse sentido”. “Por estarem sem candidatura própria, podem optar por quem está na base do governo deles”, pontuou.

Outro nome que salientou a importância de um apoio dos tucanos foi o presidente do PDT Romildo Bolzan. “Tomara que o PSDB entenda o quanto está em jogo”, pressionou o dirigente.