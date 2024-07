Federado ao PSDB, Cidadania quer apoiar reeleição de Melo em Porto Alegre

Enquanto as executivas nacional e estadual do PSDB defendem a indicação do ex-prefeito Nelson Marchezan Jr. à disputa eleitoral em Porto Alegre, o Cidadania, ao qual os tucanos são federados, quer apoiar a reeleição de Sebastião Melo (MDB). Neste sábado (27), a deputada federal do partido Any Ortiz marcou presença na convenção partidária que oficializou o atual prefeito como candidato à reeleição na Capital.