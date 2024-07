PSDB nacional quer Marchezan como candidato à prefeitura de Porto Alegre

Em meio a indefinições do PSDB para definir um candidato próprio para a disputa eleitoral em Porto Alegre, o ex-prefeito da Capital Nelson Marchezan Jr. (PSDB, 2017-2020) esteve reunido nesta quinta-feira (25) com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo. No encontro, o dirigente manifestou o interesse da sigla de que o ex-chefe do Executivo volte a concorrer ao Paço Municipal nas eleições de 2024.

Após a reunião com Marchezan, Perillo respondeu à reportagem do Jornal do Comércio, de forma online, o que foi debatido no encontro:



Jornal do Comércio - O que foi tratado na reunião com o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan?



Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB - Tivemos uma conversa muito boa. Eu falei para ele do interesse que todos nós - tanto na direção nacional, quanto na estadual, do governador Eduardo Leite - temos em relação à candidatura dele à prefeitura de Porto Alegre. Ele foi um excelente prefeito em todos os aspectos. Deixou PPPs e projetos muito bem encaminhados de prevenção a acidentes climáticos. Foi uma conversa boa. Ele tem disposição, mas depende muito das tratativas em relação a alianças e tratativas locais.



JC – Confirma interesse do PSDB nacional de que Marchezan seja o candidato do partido em Porto Alegre?



Perillo - O PSDB nacional tem todo interesse que ele seja candidato à prefeitura de Porto Alegre.



JC - Tendo em vista os prazos eleitorais, o que falta para definir o nome para a disputa em Porto Alegre?



Perillo - O prazo é até o dia 5 de agosto, temos tempo ainda, e nós esperamos, temos boas expectativas de que Marchezan aceite ser candidato à prefeitura.



JC - Qual a importância para o PSDB em ter candidatos próprios em capitais como Porto Alegre?



Perillo - Nós teremos candidatos em 10 capitais, e para nós é fundamental que Porto Alegre tenha um candidato a prefeito, que possa vencer, e um candidato qualificado, como é o caso do Nelson Marchezan.