Nelson Marchezan trata de candidatura à prefeitura de Porto Alegre com presidente nacional do PSDB

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB) viajou para São Paulo nesta quarta-feira (24) para se reunir com o presidente nacional do seu partido, Marconi Perillo, na manhã de quinta (25). O encontro irá tratar de uma possível candidatura do ex-chefe do Executivo da Capital ao Paço Municipal, entre outros assuntos.

A indicação de Marchezan para concorrer em Porto Alegre ainda é incerta, mas o governador Eduardo Leite (PSDB) e o diretório estadual da legenda já anunciaram a preferência pelo ex-prefeito na disputa pelo Executivo municipal. Os tucanos precisam ainda negociar a indicação com o Cidadania, o qual a sigla é federada, por não poderem ter candidatos em chapas diferentes em eleições majoritárias.



De acordo com o ex-prefeito, a reunião desta quinta-feira (24) com o presidente nacional do PSDB estava sendo planejada há meses, e não trata somente de sua possível candidatura à prefeitura de Porto Alegre. Marchezan não descarta concorrer ao Paço Municipal, mas pondera que estava afastado das atividades políticas desde as eleições municipais de 2020, em que foi derrotado em primeiro turno, e retornou a fazer contatos com a sigla desde o anúncio da intenção do partido de que ele seja o candidato na Capital, há cerca de um mês.

A federação PSDB-Cidadania também enfrenta uma corrida contra o tempo, pois os partidos têm até 5 de agosto para indicar em convenções partidárias os nomes que concorrerão às eleições majoritárias e minoritárias. Conforme o presidente do PSDB em Porto Alegre, vereador Moisés Barboza, a legenda realizará convenção na véspera do prazo, em 4 de agosto.



Além do ex-prefeito, são cotados para concorrer à prefeitura de Porto Alegre pela Federação PSDB-Cidadania a deputada federal Any Ortiz (Cidadania), o deputado estadual Kaká D’Ávila (PSDB) e o ex-deputado estadual Mano Changes (PSDB).