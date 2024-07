Marchezan não descarta concorrer à prefeitura de Porto Alegre

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. (2017-2020, PSDB) não descarta a possibilidade de ser candidato ao Paço Municipal nas eleições de outubro deste ano. Segundo o ex-chefe do Executivo da Capital, não há nada confirmado, mas ele mantém conversas com o governador Eduardo Leite (PSDB) e com a prefeita e presidente estadual do PSDB, Paula Mascarenhas, que defendem a candidatura de Marchezan.



“Quem está mais desenhando (a candidatura à prefeitura de Porto Alegre) é o próprio partido, que é quem está fazendo os movimentos. Nesta questão política eu estava em inércia, estava parado”, afirma o ex-prefeito da Capital. Marchezan não planejava concorrer ao Executivo, mas não desconsidera a sua possível candidatura. “Eu já descartei (a possibilidade de concorrer) outras vezes e acabei concorrendo, então não vou mais fazer isso”, explica o tucano.



Na sexta-feira (5), o PSDB gaúcho emitiu nota reforçando a vontade da sigla de Marchezan ser o candidato do partido ao Paço Municipal. No comunicado, a sigla destaca financiamentos internacionais e a manutenção das finanças da Capital em ordem ao longo da gestão 2017-2020. O ex-prefeito chegou a concorrer à reeleição em 2020, mas acabou derrotado em primeiro turno na majoritária que consagrou a vitória de Sebastião Melo (MDB) sobre Manuela D'Ávila (PCdoB).



O partido de Marchezan integra, desde 2022, a federação PSDB-Cidadania. Assim, além de sinalização positiva por parte do ex-prefeito para concorrer à prefeitura, os tucanos precisam acertar a candidatura junto ao Cidadania, com o qual a sigla é federada.



A federação tem pouco tempo para definir o nome que irá concorrer pela federação ao Executivo de Porto Alegre, tendo em vista que a janela para realização de convenções partidárias - em que as siglas apresentam os candidatos – vai de 20 de julho a 5 de agosto, e o registro das candidaturas tem o prazo de até 15 de agosto.



Além do ex-prefeito Nelson Marchezan Jr., a federação PSDB-Cidadania cogita para a disputa da prefeitura de Porto Alegre os nomes da deputada federal Any Ortiz (Cidadania), do ex-deputado estadual Mano Changes (PSDB) e do deputado estadual Kaká D'Ávila (PSDB).