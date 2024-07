Sebastião Melo é oficializado como candidato à reeleição em Porto Alegre

ex-tenente-coronel do Exército Betina Worm (PL) O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) esteve presente neste sábado (27), na AMRIGS, em convenção partidária de seu partido, que oficializou a chapa composta por ele e apara a disputa de reeleição ao Paço Municipal.

O evento também indicou os candidatos a vereador da Capital do MDB, PSD, PRD e PP, e contou com a participação de diversos políticos que declararam apoio à candidatura do atual chefe do Executivo municipal.

