Com Bolsonaro presente, PL lança vice na chapa de Melo em Porto Alegre

ex-presidente Jair Bolsonaro, o Partido Liberal (PL) lançou a ex-tenente-coronel e médica veterinária do Exército Betina Worm como candidata a vice na chapa do atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), em sua campanha de reeleição. Melo também esteve presente no evento.



Como militar da ativa, Worm precisou se desvincular de suas obrigações no Exército para filiar-se a um partido político. A filiação da candidata a vice de Melo ao PL ocorreu na própria convenção. Em convenção partidária realizada nesta sexta-feira (26) com a presença do, ocomo candidata a, em sua campanha de reeleição. Melo também esteve presente no evento.Como militar da ativa, Worm precisou se desvincular de suas obrigações no Exército para filiar-se a um partido político. A

Leia também: PSOL ressalta aliança inédita com PT em convenção partidária

“Quero reconhecer publicamente que estou extremamente honrada com este convite, e enormemente motivada e feliz de estar aqui com todos vocês”, disse Worm logo após oficializar a sua entrada no PL. A ex-tenente-coronel também afirmou ter ficado inicialmente surpresa com o convite para ser candidata a vice de Melo, e que espera estar à altura.



“Gosto de desafios e vejo essa missão como uma possibilidade de contribuição para Porto Alegre. Agradeço em especial o prefeito Melo, por ter aceitado a minha indicação”, salientou Worm. A candidata a vice ainda complementou: “sou nova na política, ninguém me conhece, mas eu não sou nova no serviço público, pois já tive quase 25 anos de trabalho servindo o Exército.



O prefeito Sebastião Melo, que é do partido MDB, esteve presente na convenção partidária do PL junto a outros correligionários, e disse a sua candidata a vice: “Betina, eu fui vice-prefeito, cumpri o meu papel e hoje sou prefeito. Você é uma mulher trabalhadora, boa em gestão, tenho certeza que vais nos ajudar muito. Nós, juntos, vamos fazer campanha, vamos ganhar a eleição e vamos governar juntos, porque no nosso governo vice tem peso, tem voz e tem participação”.



Logo após a fala do atual prefeito da Capital, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro chegou ao evento ovacionado por seus apoiadores. “Hoje é um dia especial para Porto Alegre. Nós temos um casamento político para continuar à frente da prefeitura por mais quatro anos o nosso prefeito Sebastião Melo. Minha reverência a essa jovem Betina que hoje se apresenta para a política”, disse Bolsonaro na convenção. O ex-presidente ainda completou: “Essa oportunidade que eu tive (de ser presidente) e que o Melo e a Betina estão tendo agora não tem preço: servir ao Brasil”.



Além da oficialização de Betina Worm como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Sebastião Melo, a convenção partidária apresentou os vereadores do PL que concorrerão a cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre.



Nas últimas eleições municipais, em 2020, o PL elegeu apenas o vereador Mauro Pinheiro, que migrou do PL para o PP e hoje preside o parlamento de Porto Alegre. Após o ingresso de Jair Bolsonaro na sigla, em 2021, três parlamentares migraram para a legenda; são eles: Comandante Nádia (ex-PRTB), Fernanda Barth (ex-PRTB) e Jessé Sangalli (Cidadania). Todos estes concorrem à reeleição para a Câmara da Capital.