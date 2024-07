PL indica vice de Melo para campanha de reeleição em Porto Alegre

O Partido Liberal indicou nesta quarta-feira (17) a médica-veterinária do Exército, Betina Worm, como candidata a vice na chapa do atual prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) em sua campanha de reeleição. A informação foi confirmada pelo presidente do PL na Capital, deputado federal Luciano Zucco.

Por ser militar da ativa, a filiação de Betina Worm à sigla ocorrerá na convenção partidária do PL, que deve acontecer em 27 de julho. A confirmação da composição da chapa de Sebastião Melo se desenrola após um período de articulações entre o chefe do Executivo de Porto Alegre e a legenda, tendo em vista o anúncio do atual vice Ricardo Gomes (PL) de que não concorreria na majoritária de 2024.