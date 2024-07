PSOL ressalta aliança inédita com PT em convenção partidária

A federação partidária formada pelo PSOL e pelo Rede Sustentabilidade realizou nesta sexta-feira (26) sua convenção. Na ocasião, foi homologado o nome de Tamyres Filgueira (PSOL) como candidata a vice na chapa encabeçada por Maria do Rosário (PT), assim como uma nominata composta por 25 candidatos do PSOL e três do Rede. Essa é a primeira vez que o PSOL e o PT estão coligados já no primeiro turno das eleições municipais desde que o PSOL passou a disputar a prefeitura em Porto Alegre, em 2008.

Sobre isso, o presidente municipal da sigla, o vereador Roberto Robaina (PSOL), considerou que a decisão leva em conta o panorama recente da política brasileira marcado pela ascensão da extrema-direita, representada pela eleição de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. Além disso, afirmou que no nível local, essa ideologia é representada pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB), que é considerado o principal adversário de Rosário no pleito.

indicação realizada pelo PL da tenente-coronel Betina Worm como vice na chapa do atual prefeito . "Melo está muito debilitado e estamos indo para as eleições com possibilidade real de vencer”, completou Robaina, atribuindo a rejeição do prefeito a uma atuação considerada por ele como insuficiente diante das enchentes em Porto Alegre. Robaina alegou que Melo “criou uma relação orgânica com a extrema-direita” e que o expoente disso seria a. "Melo está muito debilitado e estamos indo para as eleições com possibilidade real de vencer”, completou Robaina, atribuindo a rejeição do prefeito a uma atuação considerada por ele como insuficiente diante das enchentes em Porto Alegre.

O mesmo ponto foi abordado pela petista Rosário, que chegou durante o discurso de Robaina vestida de amarelo, cor do partido aliado, e foi recepcionada por Tamyres. Sua entrada foi acompanhada pela banda do Rede Sustentabilidade, que entoava o clássico Cheia de Manias, do grupo Raça Negra. Já os apoiadores presentes entoavam cânticos de “a Porto Alegre que a gente quer é uma cidade governada por mulher”.

De acordo com Rosário, durante as enchentes, ouviu-se falar a frase “o povo pelo povo” porque “não havia prefeitura municipal naquele momento atendendo (a população). No momento mais difícil e dramático foi a força da solidariedade”.

Além disso, a petista criticou as convenções realizadas pela chapa adversária. Melo e Rosário dividirão o mesmo dia para a homologação de suas candidaturas, o sábado (27). No entanto, ao mesmo tempo em que acontecia a convenção da federação PSOL/REDE, o PL também confirmava a candidatura da vice de Melo em evento que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Enquanto do lado de lá alguns vão promover uma convenção movida pelo ódio, pela mesmice e pela continuidade da criminalidade que vêm fazendo contra a nossa cidade, nós caminhamos por essa cidade plantando e produzindo esperança”, afirmou Rosário.

Em aceno à vice de sua chapa, agradeceu pela trajetória entre as duas. “Me orgulha enormemente caminhar com ela, como mulher, como mãe e que travou seus caminhos pela cidade dentro de um ônibus da Carris, a mesma que eles (da atual gestão municipal) privatizaram. Juntos e juntas somos muito fortes para construir uma nova cidade para a nossa gente”, afirmou Rosário.

Tamyres foi a próxima a falar, exaltando a importância da militância do PSOL durante a campanha. “A militância sempre esteve à frente dos grandes eventos. E não vai ser agora que vai ser diferente”, considerou.

A candidata a vice também exerceu críticas à gestão de Melo: “se ele (Melo) tivesse ouvido os engenheiros do Dmae (Departamento Municipal de Águas e Esgotos) que há anos o avisavam (sobre o risco de enchentes e dos problemas no sistema de proteção contra cheias da cidade) com certeza não estaríamos na situação que estamos vivendo agora. Não foi por falta de aviso. Sabemos que tem uma crise climática, mas não combater essa crise climática é uma escolha política. E sabemos que Melo escolheu um lado”.

Tamyres considerou essas eleições municipais como as mais importantes da vida dos presentes. “Vamos fazer história e termos a primeira prefeita de Porto Alegre”, completou.

O presidente estadual do Rede Sustentabilidade, André Costa falou em seguida afirmando que “não entramos no paraíso, apenas fechamos as portas do inferno (na derrota de Bolsonaro em 2022) e precisamos lutar para manter essa porta fechada”. Ele também celebrou o apoio à chapa de Tamyres e Rosário. O partido chegou a anunciar como pré-candidato o ex-vereador Marcelo Sgarbossa (Rede), mas que não se concretizou.

A bancada estadual do PSOL, formada pelos deputados Matheus Gomes e Luciana Genro, esteve presente. Grávida de 31 semanas, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL) também participou da convenção.

Confira a lista de candidatos a vereador da federação PSOL/Rede: