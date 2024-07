Em agenda partidária no RS, Jair Bolsonaro estará em Porto Alegre nesta sexta (26)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta sexta-feira (26) em Porto Alegre da convenção da sigla, que lançará a candidatura da tenente-coronel Betina Worm como vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB) e que busca a reeleição. Como Betina é militar da ativa, sua filiação no PL também acontecerá durante o evento. A vinda do ex-presidente é cercada de grande expectativa de seus apoiadores gaúchos. Ele chegou ao Estado na noite desta quarta-feira (24).

Antes, Bolsonaro visitou o estado vizinho da Região Sul. Ele desembarcou no aeroporto de Jaguaruna (SC) na quarta, por volta de 15h30min, onde foi recebido por apoiadores. Em seguida, rumou ao Rio Grande do Sul, onde possuía uma motociata agendada em Caxias do Sul nesta quinta-feira (25), às 10h, em apoio à candidatura de Maurício Scalco (PL) à prefeitura. Em seu discurso, falou sobre facada, acusou adversários de o perseguirem, comparou-se com Donald Trump e fez críticas à imprensa. De Caxias, ele seguiu para Santa Cruz do Sul.

Em suas redes sociais, o ex-presidente compartilhou vídeos por municípios por onde esteve. Ele cumpriu agendas em Osório, São Leopoldo e Teutônia. Durante uma passagem por Farroupilha, esteve com o prefeito da cidade, Fabiano Feltrin (PL), o qual afirmou que a homenagem que o município faria ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes seria “colocar ele aqui na guilhotina”. Feltrin também inaugurou uma placa em homenagem a Bolsonaro no município.

As agendas estão sendo acompanhadas pelo presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini, e pelo presidente municipal da sigla em Porto Alegre, deputado federal Tenente-Coronel Zucco.