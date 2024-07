MDB e PT confirmam candidaturas neste sábado à prefeitura de Porto Alegre

Com o início das convenções partidárias, começam a ser oficializadas as candidaturas à Câmara Municipal e à Prefeitura de Porto Alegre. Neste final de semana, serão confirmados os primeiros candidatos ao Executivo da Capital. No sábado (27), MDB e PT realizam os seus encontros partidários para confirmar as chapas encabeçadas pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB) que busca a reeleição e pela adversária que melhor pontua nas pesquisas, a deputada federal Maria do Rosário (PT).

Na sexta-feira (26) serão oficializados os nomes dos vices de ambas as chapas. Às 18h, o PL se reúne para a filiação e a apresentação da candidata a vice de Melo, a tenente-coronel Betina Worm. O evento será realizado na Casa do Gaúcho, no bairro Praia de Belas e contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assim como de deputados federais do partido como Ubiratan Sanderson, Bibo Nunes, o presidente estadual da sigla, Giovani Cherini, e o municipal, Tenente-Coronel Luciano Zucco (PL).

No mesmo horário, o PSOL também estará reunido para o lançamento da candidatura de Tamyres Filgueira (PSOL) como vice de Maria do Rosário (PT). A reunião acontece no Centro de Eventos Bairros Cassal, em conjunto com o Rede Solidariedade com o qual está federado.

No sábado (27) pela manhã, às 10h, Maria do Rosário (PT) será oficialmente confirmada como candidata no ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM) em convenção conjunta com o Avante. Além de membros das bancadas estadual e federal do partido, estarão presentes os ex-prefeitos petistas (Olívio Dutra, Raul Pont e Tarso Genro), o ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta (PT), e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT). Como aliados, os petistas receberão ainda o ex-prefeito de Porto Alegre Jorge Fortunati (PV) e a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB).

Já às 12h, o prefeito Sebastião Melo (MDB) será anunciado como candidato à reeleição. A convenção acontece na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) em conjunto com partidos aliados: PP, PSD E PRD. Devem comparecer lideranças tanto do MDB quanto do PL. Bolsonaro não deve estar presente.

A data também será utilizada por partidos da esquerda radical e que devem lançar candidatos à majoritária. O PSTU lançará uma chapa pura à majoritária, com a candidatura de Fabiana Sanguiné como prefeita e Régis Ethur como vice. A convenção acontece às 15h no auditório do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS). Já o PCO se reúne no mesmo dia para a divulgação da candidatura de Cesar Pontes.

Confira as próximas convenções partidárias