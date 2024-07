PCdoB, Rede e Avante oficializam apoio a Maria do Rosário em Porto Alegre

disputa à prefeitura de Porto Alegre começa a se concretizar. Na esteira das definições de candidatos e apoios políticos, o PCdoB, o Rede e o Avante oficializaram apoio à chapa composta por Maria do Rosário (PT) A pouco mais de dois meses das eleições municipais, o cenário para acomeça a se concretizar. Na esteira das definições de candidatos e apoios políticos, o PCdoB, o Rede e o Avante oficializarame Tamyres Filgueira (PSOL) ao Paço Municipal.

O PCdoB e o Rede, por estarem federados, respectivamente, aos partidos da candidata a prefeita e vice, não poderiam lançar nomes para concorrer na mesma eleição majoritária de PT e PSOL.



Em convenção partidária realizada nesta terça-feira (23), o PCdoB confirmou integrar a campanha de Rosário na disputa pelo Executivo da Capital. “Vivemos em Porto Alegre um período bastante dramático, em que o neoliberalismo vem com toda sua força a partir do prefeito Sebastião Melo e sua gestão. Então o PCdoB sem dúvidas apoia, faz parte da coordenação de campanha e estará enfileirado nas ruas com as nossas companheiras Maria do Rosário e Tamyres, duas mulheres que nos representam”, afirmou a presidente da sigla em Porto Alegre, Silvana Conti.



Já o Rede, que havia anunciado o vereador Marcelo Sgarbossa como pré-candidato à prefeitura da Capital, desistiu da indicação própria e oficializou na última sexta-feira (19) o apoio à petista. “Ela (Maria do Rosário) pediu o nosso apoio, e a gente aceitou entrar de cabeça na campanha de Rosário à prefeitura”, disse o presidente estadual do Rede, André Costa.



Legenda menos à esquerda em relação a PCdoB e Rede, o Avante anunciou na terça-feira (23) que apoiará a chapa encabeçada pela petista. Além disso, o presidente do partido no Rio Grande do Sul, Mário Cardoso, disse que irá buscar junto a outros partidos de centro, como PSB, PDT e União Brasil, o apoio a Maria do Rosário na disputa pelo Paço Municipal.

“Nós fizemos a reflexão, e entendemos que neste cenário político de Porto Alegre estão postadas duas candidaturas, do atual prefeito (Sebastião Melo) e da Maria do Rosário. Não se consolidou neste período nenhuma alternativa de centro ou terceira via, então nós entendemos que Maria do Rosário, hoje, ela pode responder mais ao povo de Porto Alegre”, disse Cardoso.

Siglas começam a definir candidatos a vereador na Capital

Além do apoio à chapa de Maria do Rosário em Porto Alegre, o PCdoB anunciou quatro nomes que concorrerão a uma cadeira na Câmara Municipal da Capital. Biga Pereira, Giovani Culau e Coletivo,

Coletivo Cuca Congo com Luciane Congo e Erick Denil serão candidatos a vereador de Porto Alegre.

Pela Rede, que realizará convenção na próxima sexta-feira (26), serão candidatos ao parlamento municipal Marcelo Sgarbossa, Caçica Iracema e André Gomide.

Já o Avante deve anunciar candidatos na convenção partidária que será realizada sábado (27).