Eleitorado jovem gaúcho cresce 50% em 4 anos

O eleitorado gaúcho entre 16 e 17 anos cresceu 50,4% em 2024 em relação ao último pleito municipal, ocorrido em 2020, conforme informou o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRE-RS) na quinta-feira (18). Neste ano, são 51.577 jovens aptos a votar no Estado, ante os 34.277 registrados nas últimas eleições municipais. Ao todo, o RS tem 8.684.681 eleitores cadastrados, crescimento de 3,82% se comparado com 2020.



O aumento no número de eleitores jovens no Rio Grande do Sul é inferior à média do Brasil, que registrou crescimento de 78,1 % deste grupo em relação às eleições municipais de 2020. Vale ressaltar que voto não é obrigatório para pessoas entre 16 e 17 anos.

O crescimento do total do eleitorado no Estado em 4 anos – 3,82% - também está abaixo se comparado com o restante do País, que ampliou em 5,4% o número de eleitores, chegando a 155.912.680 pessoas aptas a exercer o seu direito ao voto para escolher seus representantes às prefeituras e câmaras de vereadores em 2024.



Entre os municípios gaúchos com mais eleitores, se destacam a capital Porto Alegre (1.096.641), Caxias do Sul (347.190), Canoas (259.593), Pelotas (248.634), e Santa Maria (209.396).



O TRE-RS também anunciou que 83,5% do total de eleitores gaúchos possuem dados biométricos coletados na Justiça Eleitoral. Para as eleições deste ano, o cadastro da biometria não é obrigatório, mas o Tribunal destaca que os registrados terão mais agilidade para exercer o voto nos dias de eleição.

O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e o segundo – em caso de necessidade, nos municípios com mais de 200 mil eleitores – para 27 de outubro.