Maria do Rosário lança movimento ‘Porto Alegre SIM’ para construir programa de governo

Neste sábado (6), a pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PT, Maria do Rosário, junto da pré-candidata à vice-prefeita Thamyres Filgueira (Psol) apresentaram a militantes e apoiadores de suas candidaturas as diretrizes de como será construído o plano de governo de sua chapa, que já conta com o apoio de outros partidos, como PCdoB e PV.

Também foi apresentado o movimento “Porto Alegre Sim! Uma cidade boa de verdade para toda a sua gente”, que deve servir de mensagem principal de sua campanha ao longo da corrida eleitoral. O evento ocorreu no Hotel Embaixador, no centro da Capital.

“Queremos dizer sim para mais escolas, sim para enfrentar e zerar o déficit de educação infantil, sim para inverter prioridades, para priorizar o transporte público de qualidade, o passe escolar e o meio ambiente”, disse Maria do Rosário, em seu discurso, elencando alguns dos eixos de prioridades que devem aparecer neste projeto.

Emocionada, Thamyres Filgueira, que é sindicalista e servidora pública, aproveitou para se apresentar ao público e narrou um pouco da sua trajetória de vida, as diversas dificuldades que passou no seu meio familiar e o início de sua militância no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Disse que, entre os seus objetivos como candidata a vice-prefeita, está o de “fazer o jovem voltar a sonhar e a ter uma perspectiva de futuro”.

Ela e outras autoridades presentes fizeram inúmeras críticas a atual gestão de Sebastião Melo (MDB), citando problemas no transporte público da cidade, déficit de vagas nas creches, o risco da privatização do Dmae e até mesmo a falta de luz e água que vem atingindo os porto-alegrenses em diferentes momentos após a privatização da CEEE pelo governo estadual, venda essa que à época foi defendida pelo atual prefeito. As investigações e operações policiais envolvendo secretaria de Educação da atual gestão, que resultou, inclusive, na prisão da ex-titular da pasta, Sônia Rosa, também foram bastante exploradas pelos opositores.

Na ocasião, além das críticas, figuras importantes de diferentes legendas que, por ora, compõem a candidatura da petista, se fizeram presentes para demonstrar o seu apoio, bem como manifestar algumas de suas impressões sobre as eleições municipais marcadas para este ano. Muitos deles mencionaram a importância das eleições deste para frear o avanço da extrema direita no País, que, em suas visões, segue forte mesmo após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), aproveitando para ligar a imagem de Melo ao do ex-presidente.

Estiveram presentes, por exemplo, os ex-prefeitos Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Pont e José Fortunati.

Sobre a construção do programa de governo da candidatura da petista, representantes da chapa afirmaram que será feito, fundamentalmente, a partir do diálogo com os porto-alegrenses, com eixos referentes à democratização da cidade, políticas públicas, desenvolvimento social e econômico, meio ambiente e sustentabilidade e combate ao preconceito e à intolerância.

Para isso, os partidos planejam reuniões presenciais em territórios das mais diferentes regiões da cidade, bem como com entidades, movimentos e especialistas, com a ideia de aliar "saberes populares e saberes técnicos", conforme mencionado pelos participantes.