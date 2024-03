Rede Sustentabilidade lança Marcelo Sgarbossa como pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre

O ex-vereador de Porto Alegre Marcelo Sgarbossa foi lançado como pré-candidato do Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira (12). O anúncio foi realizado durante ato na Redenção que marcou sua filiação ao partido.

A decisão da sigla em ter um candidato próprio se deu devido à vontade de “formar frente ampla, que una os partidos do campo democrático e popular”. Dentre os objetivos para a candidatura também está o desejo de “inserir o tema da emergência climática, sustentabilidade e da mobilidade urbana como elementos centrais da política da cidade”.

Atualmente, o Rede está federado com o PSOL, sendo que o último já anunciou o nome de Tamyres Filgueira como pré-candidata à vice-prefeitura, em uma composição que possui a deputada federal Maria do Rosário (PT) como cabeça de chapa.

O presidente municipal do PSOL, vereador Roberto Robaina, acredita que a escolha do Rede em lançar Sgarbossa como pré-candidato foi realizada para “disputar o tema ecológico”. No entanto, ele considera que a questão ambiental já está englobada na proposta da chapa liderada pelo PT: “o tema ecológico será fundamental na campanha (de Maria do Rosário e Tamyres Filgueira) porque esse já é um compromisso nosso e uma necessidade diante da grave crise que temos”, pontuou.