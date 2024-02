Luciana Genro retira candidatura e PSOL deve indicar vice do PT

O diretório municipal do PSOL de Porto Alegre deve se reunir no próximo sábado para tomar uma decisão sobre as eleições municipais de outubro na Capital gaúcha. Na ocasião, a deputada estadual Luciana Genro deve anunciar oficialmente a retirada de sua pré-candidatura e o partido deve definir a indicação de Tamyres Filgueira como candidata a vice-prefeita na chapa do PT, que deve ser encabeçada pela deputada federal Maria do Rosário.

Assim, as federações PT/PCdoB/PV e PSOL/Rede devem consolidar uma chapa de esquerda com Rosário como candidata a prefeita e Thamyres como candidata a vice para competir contra a candidatura à reeleição do atual chefe do Executivo, Sebastião Melo (MDB).

De acordo com Luciana, a retirada da candidatura visa fortalecer a unidade no campo de esquerda para fazer frente a Melo, que aglutina diversos partidos de sua base em uma aliança dos espectros do centro à direita na Capital.

A aliança de PT e PSOL, porém, deixa mais distante a perspectiva de uma frente ampla na Capital gaúcha, que poderia reunir, além dos citados, partidos como o PDT e o PSB. As siglas não descartaram completamente a possibilidade, se dizendo abertos ao diálogo, mas "não aceitam chapa pronta", como afirmou Marcelo Sgarbossa, que compõe o Movimento Pró-Frente Ampla.

A forma de escolha das candidaturas também foi criticada internamente por alas tanto do PT quanto do PSOL, que defendiam a realização de primárias, uma espécie de eleições prévias, para decidir uma candidatura única nos campos do centro à esquerda.

A reunião do diretório municipal do PSOL ocorrerá a partir das 10h, no Espaço de Convergência da Assembleia Legislativa.