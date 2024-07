Cinco municípios do RS podem ter 2º turno; Gravataí pode se tornar o sexto em 2028

Cinco municípios gaúchos tem a possibilidade de ter segundo turno nas eleições municipais de 2024. Com mais de 200 mil eleitores cadastrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os residentes de Porto Alegre (1.096.620), Caxias do Sul (347.184), Canoas (259.585), Pelotas (248.631) e Santa Maria (209.393) podem ter de ir novamente às urnas no dia 27 de outubro para escolher seus representantes a prefeito e vice, em caso de nenhum dos candidatos alcançar o mínimo de 50% mais 1 dos votos no primeiro turno, marcado para 6 de outubro.



O número de municípios do Rio Grande do Sul com o mínimo de 200 mil eleitores para ter segundo turno é o mesmo desde o pleito de 2016, quando Santa Maria ultrapassou a marca. Para as próximas eleições municipais, em 2028, é possível que Gravataí se torne o sexto.



O município da Região Metropolitana de Porto Alegre chegou a 193.867 eleitores em 2024. O crescimento do eleitorado de Gravataí foi de 4,6% se comparado com o pleito passado, de 2020, quando haviam 185.345 pessoas aptas a votar. Assim, se manter esta média, o município ultrapassaria a marca de 200 mil eleitores nas próximas eleições, chegando a cerca de 202,7 mil.



Além de Gravataí, os municípios que mais se aproximam da marca são Novo Hamburgo (179.306), São Leopoldo (167.061), Viamão (165.504) e Passo Fundo (150.866).

Municípios gaúchos com mais de 200 mil eleitores, que podem ter 2º turno em 2024:

Porto Alegre - 1.096.620 eleitores



Caxias do Sul - 347.184 eleitores



Canoas - 259.585 eleitores



Pelotas - 248.631 eleitores



Santa Maria - 209.393 eleitores

Municípios gaúchos que se aproximam dos 200 mil eleitores, mas não terão 2º turno em 2024:

Gravataí - 193.867 eleitores



Novo Hamburgo - 179.306 eleitores



São Leopoldo - 167.061 eleitores



Viamão - 165.504 eleitores



Passo Fundo - 150.866 eleitores