Solidariedade oficializa apoio à reeleição de Sebastião Melo em Porto Alegre

O Solidariedade realizou nesta segunda-feira (22) convenção partidária em Porto Alegre em que oficializou o apoio da sigla à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). Além disso, o partido anunciou que terá 36 candidatos a vereador na Capital, sendo 13 mulheres, 23 homens e cinco candidaturas coletivas - em que mais de uma pessoa assume a cadeira no parlamento.

Conforme o presidente estadual do Solidariedade, vereador de Porto Alegre Claudio Janta, o apoio ao atual chefe do Executivo nas eleições de 2024 se deve à relação de reciprocidade entre o governo municipal e o partido. "Tudo que o Solidariedade, em campanha, acertou com Melo foi cumprido. Ele também já tem assumido o compromisso com a próxima legislatura, se nós formos eleitos, de defender bandeiras nossas", diz Janta.

No âmbito do Rio Grande do Sul, o Solidariedade não terá candidato a prefeito ou vice em nenhum município gaúcho, e irá concentrar esforços para eleger vereadores.