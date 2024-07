Podemos decide apoiar reeleição do prefeito Sebastião Melo

A disputa pela prefeitura de Porto Alegre começou neste sábado (20) com o início das convenções partidárias. A definição de nomes e alianças para a disputa municipal iniciou com o Podemos que reuniu dirigentes e militantes no Hotel Embaixador, no Centro Histórico, para confirmar apoio a reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). Ao lado de lideranças do partido como Cássio Trogildo (presidente do Podemos Porto Alegre e secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política), de Fernando Ritter (secretário municipal da Saúde), Maurício Loss (diretor-geral do Dmae, Everton Braz, (presidente do Podemos RS) e Carlos Siegle (diretor-presidente da Ceasa), Melo disse que o Podemos tem dado grandes contribuições a gestão com espaços importantes para desenvolver políticas públicas.

• LEIA MAIS: Juliana Brizola conversa com PSDB e outros partidos para viabilizar candidatura em Porto Alegre

"Além do Podemos, teremos o apoio do Solidariedade, do PL, do PSD, do PP e do PRD que estarão juntos com o MDB na eleição", destaca. Segundo o prefeito, uma aliança tem que ser por uma causa. "A causa é continuar fazendo mudanças e cuidando dos que mais precisam na cidade", ressalta. De acordo com Melo, a eleição municipal de 2024 em Porto Alegre será muito "grenalizada". "O nosso objetivo é debater a cidade e os seus desafios como a questão da proteção de cheias. Não vou buscar culpados. Não tenho adversários pessoais. Meus grandes adversários são os problemas de Porto Alegre", acrescenta.

Ao público de aproximadamente 500 pessoas, o prefeito disse que não falou de eleição até agora porque estava salvando vidas e reconstruindo a cidade. "Não falei de eleição até este momento porque achava inadequado devido ao momento que estávamos vivendo em razão da enchentes", destaca. Melo informou que vai buscar o apoio do Republicanos. O público cantava a todo o momento: "Em Porto Alegre, ninguém segura é o Melo na prefeitura".

O presidente do Podemos Porto Alegre, Cássio Trogildo, disse que o partido homologou uma nominata completa com 36 candidatos para a disputa a Câmara de Vereadores - 25 homens e 11 mulheres. "Aprovamos o apoio a reeleição de Sebastião Melo e a ideia do partido é dobrar a bancada de vereadores na Câmara Municipal passando de 2 para 4 vereadores. Temos convicção de que vamos conseguir", comenta. Sobre o apoio a Melo, Trogildo afirmou que a gestão do prefeito Melo proporcionou diversos avanços para Porto Alegre. "Melo é um gestor capacitado e um político experiente. Precisamos reconstruir a cidade e necessitamos da qualidade e experiência do prefeito Melo", acrescenta.

O presidente do Podemos RS, Everton Braz, destaca que o partido está otimista com a eleição e acredita que é possível eleger quatro ou cinco vereadores. "O prefeito Sebastião Melo é o rumo que a cidade precisa manter para o seu desenvolvimento", explica. Conforme Braz, mesmo com a dificuldade causada pelas enchentes que atingiram a cidade, Melo se manteve altivo, marcou presença nas ruas e nunca se escondeu das dificuldades causadas pela tragédia climática.

O Podemos tem como meta ter 25 candidaturas majoritárias no Rio Grande do Sul. Estão cotados a cabeça de chapa: vereador Tony Oliveira (Santa Maria); vereadora Nicole Weber, (Santa Cruz do Sul); vereador Hitler Pedersseti (São Leopoldo); vereador Adriano Strack (Carazinho); e o suplente a deputado estadual, Rossano Farias (São Gabriel). A meta do presidente estadual do partido, Everton Braz, é eleger 200 vereadores, compromisso assumido com Renata Abreu, líder nacional do Podemos. Em 2020, o Podemos RS elegeu nove vereadores e um prefeito (Crissiumal).

Convenção dos partidos

- PSOL/Rede: 26/7, 18h, no Centro de Eventos Barros Cassal

- PT/PCdoB/PV: 27/7, às 10h, no ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM)

- MDB/PSD/PP/PRD: 27/7, às 12h, no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs)

- PSTU: 27/7, 15h, no Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS)

- PL: 27/7, horário e local não definidos

- Novo: 30/7, 18h30min, no Palácio do Comércio

- PDT: 3/8, horário e local não definidos

- Republicanos: 3/8, horário e local não definidos

- PSDB/Cidadania: 4 de abril, horário e local não definidos

- União Brasil: não definido