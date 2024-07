Juliana Brizola conversa com PSDB e outros partidos para viabilizar candidatura em Porto Alegre

Lançada como pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo PDT, a ex-deputada estadual Juliana Brizola tem realizado reuniões com diferentes partidos em busca de apoio para a composição de sua chapa. Na última segunda-feira (08), ela visitou a Câmara Municipal da Capital e a Assembleia Legislativa do Estado para discutir eventuais possibilidades de coligação e de nomes para a acompanharem no pleito.

Inicialmente, a conversa sobre a composição da chapa estava sendo realizada com o União Brasil, que lançou o deputado estadual Thiago Duarte como pré-candidato. “A gente tem uma conversa lá de trás, que andaríamos juntos e que, em algum momento, veríamos quem estaria melhor e um apoiaria o outro. Mas tudo está caminhando”, explicou Juliana, acrescentando que, nesse ano, devido às enchentes, as negociações atrasaram.

De acordo com Juliana, as conversas na Câmara demonstraram que “até mesmo aqueles (partidos) que estavam mais certos (em apoiar determinada candidatura) já estão abrindo conversas”. Entre as siglas com as quais a pretendente ao Executivo esteve dialogando em busca de apoio estão o PSB, o Avante e, até mesmo, o PSDB.

Os tucanos buscam emplacar uma candidatura própria à prefeitura junto ao Cidadania, com o qual estão federados. Entretanto, ainda não definiram quem deve pleitear o cargo. Entre os nomes cogitados estão o deputado estadual, Kaká D’Ávila (PSDB), o ex-deputado estadual Mano Changes (PSDB), a deputada federal Any Ortiz (Cidadania) e o ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020). O ex-prefeito afirmou em entrevista ao Jornal do Comércio não descarta a candidatura. O PSDB inclusive emitiu nota apoiando a sua indicação. . Entretanto, ainda não definiram quem deve pleitear o cargo. Entre os nomes cogitados estão o deputado estadual, Kaká D’Ávila (PSDB), o ex-deputado estadual Mano Changes (PSDB), a deputada federal Any Ortiz (Cidadania) e o(PSDB, 2017-2020). O ex-prefeito afirmou emque

“O PDT está no governo do Estado, então temos proximidade (com o PSDB, de Eduardo Leite). Eu respeito o tempo do PSDB, que está em busca de uma candidatura própria, o que é extremamente legítimo, mas já disse que gostaria muito do apoio deles. Em qualquer momento a gente vai voltar a conversar”, comenta Juliana.

LEIA TAMBÉM: Calendário eleitoral impõe restrições a candidatos para evitar cassação

A pré-candidata não descarta também integrar alguma candidatura como vice. “Se aparecesse alguém com o perfil de querer debater mais a cidade, tentar levar a campanha para uma questão mais nacional e que estivesse melhor posicionado que eu nas pesquisas, eu não teria problema nenhum. Porque o meu objetivo é uma alternativa que não seja essa que está posta, entre PT e Sebastião Melo (MDB)”, afirma.