Maria do Rosário antecipa compromissos de campanha em lançamento de candidatura

Maria do Rosário (PT) foi anunciada oficialmente como candidata à prefeitura a petista discursou por 29 minutos e antecipou compromissos de campanha às centenas de apoiadores e militantes que acompanhavam o evento. A deputada federalde Porto Alegre durante convenção partidária realizada neste sábado (27) no ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM). Ao lado da sua vice na chapa, Tamyres Filgueira (PSOL),às centenas de apoiadores e militantes que acompanhavam o evento.

Rosário afirmou que pretende retomar projetos das antigas gestões petistas na cidade, mas, também, criar novos. Entre os temas abordados, destacam-se as pautas ligadas à educação, saúde, assistência social e serviços públicos, assim como a prevenção contra enchentes na capital gaúcha. O foco deverá ser em um olhar de “respeito, cuidado e cidadania” para a população e uma atenção especial à "população mais empobrecida".

Para proteção contra enchentes, Rosário falou em retomar obras estruturais e integradas com a Região Metropolitana, avaliando ser necessário considerar não apenas as águas do Guaíba, como também seus afluentes. “A cidade receberá importante aporte a partir do trabalho que estamos fazendo. Vamos, sim, recuperar todos os diques e qualificar o Sarandi, para que aquele povo trabalhador, aquelas mulheres lutadoras nunca mais tenham medo quando a chuva bate de noite de que a sua casa seja alagada”, prometeu.

Na área da saúde, os tópicos abordados foram relacionados à celeridade de atendimento e à integração dos serviços. A ideia de Rosário é “recuperar as equipes de saúde da família, a linha do SUS (Sistema Único de Saúde) desde o primeiro atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS), os serviços públicos da saúde e a valorização dos servidores e servidoras a partir da lógica pública”. A outra proposta dela é de integrar a atenção básica à atenção de média e alta complexidade e que as pessoas “não precisem esperar tanto tempo por uma consulta especializada”.

Já na educação, a candidata, que é pedagoga, apresentou como foco as crianças. “Estamos aqui com os olhos pousados em todas as idades, nós queremos, juntos e juntas com vocês, que cada lugar tenha uma escola de educação infantil e uma creche”, falou em um aceno às mães presentes no palco e que estavam acompanhadas de seus filhos: a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) e a vice Tamyres Filgueira (PSOL), além da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), que está grávida de 31 semanas.