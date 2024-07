Maria do Rosário é confirmada como candidata à prefeitura de Porto Alegre

Em um ginásio lotado de apoiadores, o PT confirmou neste sábado (27) a candidatura da deputada federal Maria do Rosário à prefeitura de Porto Alegre. A convenção foi marcada por uma aposta na polarização da disputa municipal, colocando a candidata como principal adversária do prefeito Sebastião Melo (MDB) em sua tentativa de reeleição.

“As más decisões tomadas por esses que desgovernam a nossa cidade nos dias de hoje levaram ao sofrimento do nosso povo. Maio de 2024 é o tempo da tragédia, mas não uma tragédia formada pelas variantes ambientais, mas por duas vertentes. De um lado, o negacionismo climático. Do outro, uma gestão, um projeto político que optou em destruir tudo que é público, tudo que serve à população”, afirmou Rosário em crítica à atuação do prefeito Melo na manutenção do sistema de proteção contra cheias da capital gaúcha.

A vice na chapa de Rosário, Tamyres Filgueira (PSOL), realizou críticas semelhantes, chegando a colocar a candidatura como “a única possibilidade de derrotar a extrema direita”. “O lado dele (de Melo) é o lado das pautas conservadoras, é o lado da elite. E eu convido todos a tomarem partido. Vamos tomar partido. Vamos fazer campanha”, complementou.

O evento reuniu os demais partidos federados (PV e PCdoB) e os aliados PSOL, Rede Sustentabilidade e Avante. Este último, o mais à direita entre os apoiadores, decidiu estar junto com Rosário apenas na última terça-feira (23) após ter mantido diálogos sobre alianças com o PDT, o PSB e o União Brasil. “Não podemos adiar essa decisão, continuaremos nessa trincheira (ao lado do PT)”, colaborou o presidente estadual do Avante, Mário Cardoso, em referência a um famoso texto do escritor Ernest Hemingway.

Enquanto do lado dos apoiadores compareceram a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB), o ex-prefeito de Porto Alegre Jorge Fortunati (PV) e as deputadas federais Daiana Santos (PCdoB) e Fernanda Melchionna (PSOL), o PT contou com diversos nomes de peso do partido.

Entre eles, o ministro extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, que afirmou ter falado pouco antes do evento com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os quais enviaram seu abraço às candidatas e se comprometeram a acompanhá-las nesta disputa eleitoral. Outros ministros enviaram vídeos em apoio a Rosário que foram exibidos no telão, incluindo o da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Quatro ex-prefeitos de Porto Alegre prestigiaram o evento: Raul Pont (PT), José Fortunati (PV), Tarso Genro (PT) e Olívio Dutra (PT) EVANDRO OLIVEIRA/JC

Os ex-prefeitos petistas da Capital (Olívio Dutra, Raul Pont e Tarso Genro) também estiveram presentes. Aliás, a convenção foi iniciada com um aceno a eles, com os jingles de suas campanhas sendo reproduzidos nas caixas de som. O de Olívio Dutra (PT), talvez um dos mais marcantes, ganhou uma versão atualizada para a campanha de Rosário. Na música, o conhecido “ôôô, Olívio” virou “aaa, Maria”.

Outro petista a marcar presença foi o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Cobab), Edegar Pretto, que concorreu ao governo do Estado nas últimas eleições, mas perdeu em segundo turno para Eduardo Leite (PSDB). Ao apresentá-lo, a presidente municipal do PT, deputada federal Laura Sito, afirmou que ele foi o responsável por “pavimentar o caminho para que nós possamos chegar até aqui”.

“Nós demos um baile de votos no candidato que o Sebastião Melo apoiou para o governo do Estado e, se dependesse de Porto Alegre, teríamos Olívio (Dutra) no senado”, analisou Pretto se referindo a Onyx Lorenzoni (PL), o terceiro colocado na disputa ao executivo estadual e que não chegou ao segundo turno.

Além disso, ele exerceu críticas à atual gestão municipal e citou as pesquisas eleitorais que colocam Maria do Rosário como a candidata com mais votos no primeiro turno. “Nós preparamos o terreno para chegar até aqui. Se a Maria do Rosário já está na frente é porque temos que trabalhar ainda mais. A vitória está em nossas mãos, não podemos deixar ela escapar”, complementou.

O palco foi preenchido ainda por outras duas políticas mulheres conhecidas por Porto Alegre. A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) e a deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que já foram adversárias não apenas entre si, mas também de Rosário na disputa pela prefeitura da capital gaúcha quase 20 anos atrás. Aliás, essa é a primeira vez desde a fundação do PSOL que o partido não possui uma candidatura própria, decisão considerada histórica pelos dirigentes da sigla durante a convenção.

“Nós precisamos livrar essa cidade do bolsonarismo. Porto Alegre não merece essa gente mequetrefe, que matou nosso povo na Covid, que tentou dar um golpe de Estado, que não tem amor pelo povo brasileiro”, afirmou Manuela, acrescentando que “tem um tempo para tudo e chegou o tempo de nós colocarmos Porto Alegre nas mãos das mulheres”.

A cidade nunca foi governada por uma prefeita mulher e, por isso, um dos cânticos entoados pelos apoiadores que acompanhavam o evento foi “a Porto Alegre que a gente quer é uma cidade governada por mulher”.

