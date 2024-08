Agricultores cobram recursos do governo federal

O Movimento SOS Agro RS reuniu centenas de produtores rurais de diversas regiões do Estado na manhã desta quinta-feira (8) em Porto Alegre em um protesto cobrando medidas de apoio por parte do governo federal. A manifestação começou na madrugada com um "Tratoraço" formado por mais de 300 tratores, que chegaram em Porto Alegre no começo da manhã.