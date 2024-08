Movimento SOS Agro organiza protesto com tratores nesta quinta-feira

O movimento SOS Agro promove, nesta quinta-feira (8), uma mobilização de tratores em Porto Alegre, com a finalidade de chamar a atenção do governo federal para as demandas dos produtores rurais que vêm tendo perdas desde 2021 no Rio Grande do Sul. O chamado “Tratoraço” deve reunir, segundo estimativas da organização, de 300 a 500 tratores. Os produtores também planejam reunir cerca de 10 mil pessoas na manifestação.

Os tratores entrarão em Porto Alegre na madrugada de quinta-feira, em comboio, pela av. Castelo Branco, indo até o Anfiteatro Pôr do Sol, na av. Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Gasômetro, onde ficarão estacionados. A abertura do protesto acontece às 10h, na Casa do Gaúcho, com previsão da presença do governador Eduardo Leite, e, à tarde, às 15h, está prevista uma ida até a superintendência do Ministério da Agricultura, na av. Loureiro da Silva. Os tratores devem sair de Porto Alegre no final do dia.

“O trator é o símbolo do produtor rural que precisa ser ouvido”, diz Graziele Camargo, que faz parte da organização. Graziele é produtora de soja no município de São Sepé, e perdeu cerca de 70% com as chuvas. Ela lembrou que movimento SOS Agro já havia promovido outros dois protestos no interior do Estado, em julho, em Cachoeira do Sul e em Rio Pardo, quando foram retirados pleitos da categoria. As demandas foram entregues aos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, sem que tenham tido resultado.

Entre as medidas de socorro, está a prorrogação de dívidas por 15 anos, com dois anos de carência e juros de 3% ao ano. Desde 2021, segundo os organizadores, o endividamento bancário vem se acumulando em função dos eventos climáticas. Os empréstimos foram tomados via governo, como Plano Safra, cooperativas ou bancos. Os produtores também defendem linhas de crédito para capital de giro, reconstrução e assistência técnica e extensão rural, anistia das parcelas de crédito fundiário e do Programa Nacional de Habitação Rural com vencimento de maio de 2024 a dezembro de 2025. Além disso, reivindicam auxilio emergencial de 1 salário mínimo por seis meses para famílias rurais.

Na última semana, o governo federal publicou a Medida Provisória 1.247, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de 31 de julho. O texto traz condições de renegociação de crédito já tomados. Não houve, porém, alteração de prazos de pagamento de financiamentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Teixeira, prometeu que um novo decreto de regulamentação será publicado ainda nesta semana.

Com cerca de 20 mil participantes, o movimento SOS Agro é formado por todos os produtores rurais, de todos os setores e tamanhos. Entre eles, os que foram afetados direta ou parcialmente pelas enchentes ou mesmo os que não tiveram perdas, mas que apoiam o movimento. O SOS Agro tem apoio de federações de agricultores, como Farsul, Fetag, Fderarroz, Ocergs, Famurs, Fecomércio, Fiergs.