Rebeca Andrade supera Biles e garante medalha de ouro em Paris

A ginasta brasileira Rebeca Andrade garantiu mais uma medalha nas olimpíadas de Paris. Dessa vez a paulista de Guarulhos subiu no lugar mais alto do pódio e garantiu não só o seu segundo ouro olímpico da carreira, como o segundo do Brasil na França.

Com a nota de 14,166, ela desbancou a americana Simone Biles, que ficou na segunda posição com 14,133.

MAIOR DA HISTÓRIA

Rebeca Andrade alcançou mais duas marcas incríveis em sua carreira nesta segunda-feira. A ginasta se tornou a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos ao conquistar o ouro na final do solo na Olimpíada de Paris-2024. A atleta de 25 anos conquistou sua sexta medalha olímpica, sendo a quarta somente na capital francesa. Além disso, bateu o recorde de pódios numa mesma edição olímpica.



Com o sexto pódio, ela supera os cinco dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que estavam empatados com a brasileira no topo na lista de medalhas olímpicas. Rebeca havia igualado a dupla em Paris-2024 ao levar a prata na prova de salto. Antes conquistara a prata no individual geral e o bronze na disputa por equipes.



Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela havia subido ao pódio duas vezes, com o título olímpico no salto e com a prata no individual geral. Rebeca estreara em Jogos Olímpicos no Rio-2016, com apenas 17 anos. Na ocasião, disputou finais, mas não levou medalha.



Antes de subir ao pódio no solo em Paris-2024, Rebeca já era a mulher brasileira com mais medalhas na história das Olimpíadas. Ela superara a ex-jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar, que somam três medalhas cada uma - Mayra chegou a competir na capital francesa, mas acabou sendo eliminada logo na estreia.