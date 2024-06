JC Te Lembra: Copom interrompe cortes, queda no ICMS e retorno das chuvas no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Banco Central (BC) interromper o corte de juros A alta recente do dólar e o aumento das incertezas econômicas fizeram oiniciado há quase um ano. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 10,5% ao ano.

O Rio Grande do Sul prevê queda de até R$ 10 bilhões na arrecadação do ICMS . O efeito das enchentes deve seguir gerando queda de cerca de R$ 1 bilhão por mês até o fim do ano.