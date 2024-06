Gre-Nal 442 será em Curitiba, neste sábado, pelo Brasileirão

O Gre-Nal 442 será realizado neste sábado (22), às 17h30min, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo será o primeiro clássico disputado em outro estado brasileiro. A promessa é de casa cheia, com a projeção de público chegando na casa dos 33 mil presentes. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a torcida gremista, enquanto os colorados esgotaram a carga de duas mil entradas destinadas para os visitantes.

Por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio, o Grêmio, mandante da partida deste final de semana, terá que atuar longe dos seus domínios, mas para minimizar o prejuízo a direção optou por sediar o confronto na capital paranaense, pela proximidade com os gaúchos. O clube realizou três partidas no Couto Pereira, levando mais de 75 mil gremistas ao estádio.

Após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na quarta-feira (19), o Tricolor saiu do Ceará na manhã desta quinta-feira (20) em direção a Curitiba, onde fará a sua preparação para o clássico nesta sexta, realizando o último treino antes da partida.

O Inter treinou nesta quinta-feira em Florianópolis, onde venceu o Corinthians por 1 a 0, e se desloca para Curitiba no final da tarde. NA capital paranaense, o técnico Eduardo Coudet fará os ajustes finais um dia antes do clássico.