Gre-Nal 442 será o primeiro clássico realizado em outro estado brasileiro

Em um confronto de 115 anos de história, poucas coisas ainda são novidades. Com 441 partidas documentadas e registradas nas páginas do futebol brasileiro e mundial, Grêmio e Inter serão protagonistas de um mais um fato inédito:Por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, um dos maiores duelos do País ocorrerá em Curitiba, no Paraná. O estádio Couto Pereira foi escolhido como a casa gremista longe da Arena. Com o mando dos tricolores,, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após um século de enfrentamentos, o tradicional embate está entrelaçado com a cultura gaúcha e porto-alegrense. A Capital foi palco de 429 jogos entre Inter e Grêmio, mas não foi a única sede do confronto no Rio Grande do Sul. Além de Porto Alegre,entre a Dupla Gre-Nal. O clássico 161 foi o primeiro a ser realizado fora da Capital e ocorreu em Rio Grande. O encontro era um amistoso, mas valia a Taça Jubileu de Prata da Refinaria Ipiranga, que ficou nas mãos do Tricolor.Apesar do primeiro jogo ter um final feliz para o lado azul, assim como no placar geral,, com sete vitórias do Inter, duas do Tricolor e três empates. Se a desvantagem gremista é sentida nos clássicos disputados no interior gaúcho, o Grêmio pode se gabar de ter a única vitória de um Gre-Nal realizado fora do Brasil. Disputado em solo estrangeiro, na cidade uruguaia de Rivera, que fica na fronteira com o Brasil, fazendo divisa com a cidade de Santana do Livramento, o primeiro clássico realizado fora do Brasil foi disputado por times reservas, já que o Inter voltava do Mundial de clubes de 2010 e o Grêmio enviou uma equipe alternativa e venceu a partida, por 2 a 1.